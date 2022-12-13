Resmi: Seidl McLaren'dan ayrılıyor, Sauber'e geçiyor!

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Mattia Binotto'nun Ferrari'den istifasıyla başlayan sürecin sakin bir şekilde devam etmesi ve yalnızca Frederic Vasseur'un takım değiştirmesi bekleniyordu, ancak bunun yerine F1 camiası büyük bir kaos ortamıyla karşı karşıya kaldı.

Vasseur'un Ferrari ile anlaştığının resmen duyurulmasından sadece iki saat sonra Andreas Seidl herkesi şok içinde bırakarak dört senedir yürüttüğü McLaren takım patronluğu görevinden ayrılarak yerini Andrea Stella'ya bıraktı.

Ayrılık açıklamasından kısa bir süre sonra da Sauber tarafından Seidl ile anlaşıldığı ve kendisinin Ocak ayından itibaren CEO rolünü üstleneceği söylendi.

Takım patronluğu görevine kimin getirileceği ise belirsizliğini koruyor. Jost Capito bir numaralı aday gibi görünüyor, ancak Williams'ın basın açıklamasına göre kendisi emekliye ayrılacak.

2006-2009 sezonları arasındaki BMW Sauber döneminde takımda bulunan Seidl, takıma ve tesislere aşina durumda olduğu için bir avantaja da sahip.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Basın açıklamasında Seidl, "Sauber'e katılıyor olmak harika, takım Formula 1'de oldukça zengin bir geçmişe sahip, bunun yanı sıra dört hıl boyunca Hinwil'de çalıştığım için çok iyi tanıdığım bir organizasyon."

"Takıma katılmak ve Sauber'deki meslektaşlarımla birlikte belirlediğimiz iddialı hedefler doğrultusunda çalışmak için sabırsızlanıyorum. Başta Finn Rausing olmak üzere herkese beni tercih ettikleri için teşekkür etmek istiyor, güvenlerini boşa çıkarmamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sauber Holding yönetim kurulu başkanı Rausing ise, "Seidl'ı Sauber CEO'su olarak Hinwil'de tekrar ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

"Andreas'ın eşsiz bir deneyime, dolayısıyla başarıya ulaşmak için neyin gerekli olduğuna dair net bir anlayışa sahip. Kendisi yükselişte olan bir şirketi devralıyor ve organizasyonumuzun büyümesini sürdürme konusundaki kararlılığımızı paylaşıyor."

"Birlikte uzun yıllar başarılı olmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

McLaren'da başarılı bir dönem geçiren Seidl, 2020 sezonunda takımı şampiyona üçüncülüğüne taşımasının yanı sıra takımın yeniden düzenli puan alabilmesine de büyük katkıda bulundu.

Dört senelik Seidl dönemi, 9 podyum, 1 galibiyet ve 1 pole pozisyonuyla noktalandı.