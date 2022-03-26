Resmi: Schumacher yarışa katılmayacak

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Haas pilotu Mick Schumacher, sıralama turlarının ikinci bölümünde, ilk on içerisinde gidiyordu ve son bölüme kalacak gibiydi.

Ancak bitime yaklaşık 5 dakika kala büyük bir kaza yaptı ve tüm Formula 1 taraftarlarını korkuttu. Alman pilot, bariyerlere büyük bir süratle çarpmasının ardından bir süre araç içerisinde kaldı.

Schumacher sarsılmıştı fakat fiziksel herhangi bir sorunu yoktu. Yine de önce tıbbi merkeze, sonra da hastaneye götürülmesine karar verildi.

Alman pilotun durumunun iyi olduğu biliniyor fakat aracı paramparça olmuştu. Haas, sıralama turlarının bitmesinden yaklaşık 1 saat sonra, Schumacher'in yarınki yarışta yer almayacağını duyurdu.

Takım bunun yerine tek araçla yarışacak ve Amerikalı ekibi Kevin Magnussen temsil edecek.