Schumacher ve Ferrari sene sonu yolları ayırıyor
Mick Schumacher, sezon sonunda 4 sezondur bünyesinde bulunduğu Ferrari Sürücü Akademisi'nden ayrılacak.
Schumacher'in Ferrari Sürücü Akademisi ile kontratı bu sezonun ardından bir kaynağın söylediğine göre "doğal olarak" sona erecek.
Henüz konu hakkında bir açıklama olmasa da, Schumacher'in sene sonu Haas'tan ayrılması ve koltuğunu Daniel Ricciardo veya Antonio Giovinazzi'ye bırakması bekleniyor.
Schumacher'in ise koltuksuz kalması beklenmiyor; Alman pilot Williams'a veya yakın arkadaşı Esteban Ocon'un takım arkadaşı olarak Alpine'e katılabilir.
Bunun yanı sıra kendisinin AlphaTauri'ye gitmesi de bir ihtimal, ancak İtalyan takımla en çok anılan isim IndyCar sürücüsü Colton Herta.
Schumacher 2019 sezonunun başında Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılan birkaç pilottan biriydi -kendisinin yanı sıra Callum Ilott, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman ve Enzo Fittipaldi de akademiye katılmışlardı.
Ferrari bu dönemde birçok eleştirinin aksine Mick'in Ferrari'ye katılmasının arkasında babasının Michael Schumacher olmasının payı olmadığını da vurgulamıştı.
Mick Schumacher, Haas F1 Team
Photo by: Erik Junius
Ferrari'ye katılmasının ardından testler de arkasında gelmiş, genç pilot 2019'un Nisan ayında Bahreyn'de SF90 ile ilk F1 testine çıkmıştı.
İlk serbest antrenmanına ise normalde 2020 Eiffel GP'sine çıkması beklenen Schumacher, kötü hava nedeniyle Abu Dhabi'ye kadar beklemek zorunda kalmıştı.
2021 sezonunda Ferrari bağları sayesinde Haas'a katılan ve ilk sezonunda kötü bir araca katlanmak zorunda kalan Schumacher, ikinci sezonunda ise bekleneni verememiş durumda; şu ana kadar sadece iki yarıştan toplam 12 puan çıkarabildi.
Dolayısıyla Ferrari kampında kendisiyle ilgili kurulan gelecek planları da solmaya başladı ve takımın Carlos Sainz ile kısa vadede devam etmesi de kendisine bir süreliğine Ferrari koltuğunun açılmayacağını gösteriyor.
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