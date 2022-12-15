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Formula 1 Haberler

Resmi: Schumacher, Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu!

Mercedes, yedek pilotluk için Mick Schumacher ile anlaştığını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Resmi: Schumacher, Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu!
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Ferrari bugün yaptığı açıklamayla, 2019'dan beri bünyesinde bulunan Mick Schumacher ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

2023 için hiçbir F1 takımıyla anlaşamayan Mick, Ferrari ile de yollarını ayırmasının ardından istediğini yapmakta özgürdü ve Mercedes kendisine ilgi gösteriyordu.

Alman üretici sonunda Mick'e yedek pilotluk teklifi götürdü ve taraflar resmi sözleşmeyi imzaladılar. Mick, anlaşma kapsamında 2023 yılında Alman üreticinin yedek pilotu olacak.

Mick, görevi kapsamında 2023 W14'ün gelişim sürecinde önemli bir rol üstlenecek ve aynı zamanda Brackley'deki simülatörde düzenli olarak çalışma yapacak.

Ayrıca yedek pilotluk görevinden ötürü tüm yarışlarda Mercedes'in garajında olacak ve yıl boyunca pazarlama faaliyetlerine katılacak.

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mick, son iki yılı Haas'ta yarışarak geçirmiş ve bu süreçte 43 GP'ye çıkarken, bunların ikisinden puanla ayrılmıştı.

Schumacher soyadı Mercedes'e yabancı değil çünkü Alman pilotun babası Michael da 2010-12 yılları arasında Mercedes'le yarışmıştı.

Mick, "2023 yılı için yedek pilot olarak Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı'na katılacağım için heyecanlıyım."

"Bu son derece rekabetçi ve profesyonel ortamda, takımın gelişimine katkıda bulunmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"Bunu yeni bir başlangıç olarak kabul ediyorum ve bana güvendikleri için hem Toto'ya hem de bu süreçte her alan herkese minnettarım."

"F1 çok büyüleyici bir dünya ve öğrenmeyi asla bırakmıyorsunuz, bu nedenle daha fazla bilgi edinmeyi ve Mercedes için elimden geleni yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Toto Wolff, Mick'e güvendiğini ve Alman pilotun takıma büyük bir katkı sağlayabileceğini söyledi.

"Mick, yetenekli bir genç sürücü ve takıma katılmasından dolayı çok mutluyuz. Çok çalışkan, sakin ve metodik bir yaklaşımı var. Bir sürücü olarak öğrenmeye ve gelişmeye çok aç."

"Bunların hepsi önemli nitelikler ve W14'ü geliştirmemize yardımcı olacağı için heyecanlıyız. "

"Ayrıca Formula 1'de iki yıllık deneyimi sayesinde, ihtiyaç duyulması halinde mümkün olan en kısa sürede Lewis ya da George'un aracına geçmeye hazır olacağını biliyoruz."

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver

Fotoğraf: Mercedes AMG

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