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Resmi: Sauber, 2024-25 yıllarında Stake F1 Team Kick Sauber adı altında yarışacak

Eski Alfa Romeo Formula 1 takımı önümüzdeki iki sezon boyunca Stake F1 Team Kick Sauber olarak yarışacak ve şasi adı Kick Sauber olacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Alfa Romeo'nun isim sponsorluğundan ayrılmasıyla Sauber, önümüzdeki iki yıl için yeni bir isim aramak zorunda kaldı. 

Alfa Romeo anlaşma gereği 2019'dan beri Sauber takımının isim sponsoruydu ve takım adında Sauber Motorsport'a yer verilmiyordu.

Ancak Sauber Group organizasyonunun Audi tarafından satın alınmasıyla, Alfa Romeo'nun projede devam etmesi imkansız hale geldi ve taraflar sözleşmeyi yenileyemedi.

Hinwil merkezli takım, 2026'da Audi adıyla yarışmadan önce 2024 ve 2025 yıllarında uzun zaman sonra ilk kez Sauber markasını takım adına ekleyecek.

Online kumar şirketi Stake isim sponsoru olarak devam ederken, yayın şirketi Kick.com -projeye olan- dahiliyetini arttıracak ve gelecek sezon için C44'ün şasi isim haklarını alacak. Bundan ötürü adı Kick Sauber C44 olarak bilinecek.

Böylelikle takım Stake F1 Team Kick Sauber adını taşırken, şasi adı Kick Sauber C44 olacak.

İsviçreli ekip, Stake ve Kick ile bu yılın başlarında anlaşma imzalamıştı. Stake logoları neredeyse tüm sezon araçta yer alırken, Avustralya, İspanya, Belçika ve Katar'da Kick.com'un logoları ön plana çıktı. Hatta Spa'da özel bir renk düzeni bile tercih edildi. 

Yeni anlaşma kapsamında Sauber, 2024'teki bazı yarışlarda resmi olarak Kick Formula 1 Team Sauber olarak yarışacak.

Theo Pourchaire, Alfa Romeo C43

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Theo Pourchaire, Alfa Romeo C43

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