Resmi: Sarı bayrak olayında Hamilton'a ceza yok!

Lewis Hamilton, Cidde'deki son Formula 1 antrenman seansında, çift sarı bayrak ihlali ve gereksiz engelleme olayları nedeniyle inceleme altındaydı.

İngiliz pilot TSi 19:00'da hakemlerle görüştü ve çift sarı bayrağın yanı sıra, Nikita Mazepin'le olan olayıyla ilgili rapor verdi.

Yaklaşık 20 dakika süren toplantının ardından Hakemler, Hamilton'ın çift sarı bayrak olayında bir hatası olmadığını, aksine hakemlerin çift sarı bayrakları yanlışlıkla açtığını anladı.

Açıklamaya göre 6 Numaralı Işık Paneli'nde çift sarı bayrak yanlışlıkla 1 saniye boyunca etkinleştirildi. Bu olayın ardından Hamilton'ın araç üstü görüntülerinden de görüldüğü üzere İngiliz pilot için sallanan herhangi bir sarı bayrak yoktu.

Yani Hamilton'a sarı bayrak gösterilmedi ve direksiyon üzerindeki uyarı ışığı da yanmıyordu.

Çift sarı bayrağa yanlışlıkla basan hakem, Hamilton geçtikten sonra çift sarı bayrak tuşuna bastı, o noktada etrafta yolda kalan veya sorun yaşayan bir araç yoktu. Hamilton da zaten bu kısmı geçmişti.

Bu yüzden de İngiliz pilota bir ceza verilmemesine karar verildi.

Hamilton'ın Mazepin'le yaşadığı olayla ilgili karar ise henüz açıklanmadı.