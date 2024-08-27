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Formula 1 Hollanda GP

Resmi: Sargeant Williams'tan gönderildi, yerine Colapinto geçecek!

Williams, Logan Sargeant ile yollarını ayırırken, yerine Franco Colapinto'yu geçirme kararı aldı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Williams, Logan Sargeant'ın yaptığı pek çok kazanın ardından Amerikalı sürücüyü Hollanda GP sonrası takımdan gönderme kararı aldı.

Resmi açıklamayı bugün yayınlayan Williams, sürpriz şekilde koltuğa test pilotu Franco Colapinto'nun geçeceğini duyurdu.

Colapinto bu yıl FW46 ile Britanya'daki ilk seansta piste çıkmıştı.

#43 ile yarışacak olan Colapinto, 23 yıl sonra Formula 1'de yarışan ilk Arjantinli pilot olacak.

Franco Colapinto, Williams Racing Academy Driver

Franco Colapinto, Williams Racing Academy Driver

Fotoğraf: Williams

Colapinto, kalan dokuz yarışın tamamında yarışacak ve Alex Albon ile beraber takıma puan getirmeye çalışacak.

Sargeant ise yılın kalanında takımda herhangi bir role sahip olmayacak.

Colapinto şöyle dedi: “Williams ile Formula 1'deki ilk yarışıma çıkıyor olmak benim için onur verici."

"Takımın harika bir geçmişi ve bir parçası olmak için sabırsızlandığım ön sıralara geri dönme misyonu var."

"Sezon ortasında F1'e katılmak muazzam bir gelişim süreci olacak ama ben bu zorluğa hazırım ve bunu başarılı kılmak için hem Alex hem de takımla birlikte elimden geldiğince sıkı çalışmaya odaklanmış durumdayım.”

Böylelikle koltuk için adı geçen Mick Schumacher'in spora dönüşü şimdilik gerçekleşmemiş oldu.

Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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