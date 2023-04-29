Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi
Logan Sargeant, sprint sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından sprint yarışından çekildi
Bakü'de iyi bir hafta sonu geçiren ve sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başaran Sargeant, sprint sıralama turlarında ise ilk seansta 11. sıradayken duvara çarptı ve sağ arka süspansiyonunu kırarak günü kapattı.
Sıralama turlarının bitimi ile sprint yarışının başlangıcı arasında 4 saat bulunmakta, ancak aracın tamiri için bu süre yeterli olmadı.
Sonuç olarak FIA, sprint yarışının başlamasından iki saat önce Williams'ın Sargeant'ın aracının sprintten çekilmesini talep ettiğini ve bu talebin kabul gördüğünü duyurdu.
Logan Sargeant, Williams Racing, walks back to the garage after crashing out of the Sprint Shootout
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Williams da Sargeant'ın aracını sprintten önce tamir ettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak ne yazık ki işi tamamlamak için yeterli zamanları olmadığını doğruladı.
Takım sosyal medyada şu açıklamayı yaptı "Logan'ın aracı, ekibin tüm çabalarına rağmen bu öğleden sonra sprint yarışında yer alamayacak."
"Kazanın ardından FW45'i geri aldıktan sonra araç üzerinde yoğun bir şekilde çalıştık ancak onarımı tamamlamak için yeterli zamanımız yok. Bunun üzerine Logan'ı Sprint yarışından çektik."
"Bu hafta sonu iki kez ikinci bölüme kalarak ne kadar hızlı olduğunu gösteren Logan için üzgünüz."
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