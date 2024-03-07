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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Resmi: Sargeant olayı nedeniyle Hamilton uyarı, Mercedes para cezası aldı

Lewis Hamilton ikinci antrenman sırasında Logan Sargeant'ı engellediği için uyarılırken, Mercedes de para cezası aldı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Sam Bloxham / Motorsport Images

İkinci antrenman seansında Logan Sargeant, en hızlı tur denemesi yaparken Lewis Hamilton ile karşılaşmış ve direksiyonu kırarak büyük bir olayı önlemişti.

Olay çok tehlikeliydi ve hakemler tarafından soruşturmaya alındı.

İnceleme sonrası Mercedes'in Hamilton'ı uyarmadığı ortaya çıktı ve bundan ötürü Alman üreticiye 15 bin euro para cezası verildi.

İngiliz pilot da bu yılki ilk uyarısını aldı.

FIA'dan yapılan açıklamada, "Sargeant çarpışmayı önlemek için pist dışına çıkarak kaçınma hamlesi yapmak zorunda kaldı. Bu yapılmamış olsaydı, ciddi ve yüksek hızlı bir çarpışma meydana gelebilirdi."

"Takım radyosunu dinlediğimizde, Mercedes'in Lewis'i Sargeant'ı hızlı turunda olduğu konusunda uyarmadığı açıkça görülmüştür."

"Özellikle bu pistteki hızlar ve sürücü görüşünün azaldığı yüksek hızlı virajların sonunda yer alan 11. virajın yapısı göz önüne alındığında, bu durum takım tarafından yapılmış ciddi bir hatadır."

"Bu nedenle sürücüyü uyarıyor ve ekibe 15.000 euro para cezası veriyoruz." denildi.

Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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