Resmi: Sargeant, gerekli süper lisans puanlarını toplayabilirse 2023'te Williams'la yarışacak!
Williams'tan Jost Capito, genç pilot Logan Sargeant'ın yeteri kadar süper lisans puanı toplayabilmesi durumunda 2023'te kendileri için süreceğini duyurdu.
Formula 2 pilotu Logan Sargeant, dün Williams ile ilk F1 antrenman seansına çıkmış ve seansı 18. sırada tamamlamıştı.
Bu seans, Sargeant'ın FIA süper lisans puanı toplamasına yardımcı oldu. Amerikalı pilotun Meksika ve Abu Dabi'de de antrenman seanslarına çıkması planlanıyor. Bu seanslar, Sargeant'ın daha çok süper lisans puanı toplamasına yardımcı olacak.
Sargeant, Meksika ve Abu Dabi'de antrenman seansına çıkarsa 33 süper lisans puanına sahip olacak. Bu durumda, genç pilot, F2 sezonunu 7. sırada tamamlasa dahi yeterli puana ulaşabilecek.
Williams F1 patronu Jost Capito ise bugünkü basın toplantısında, Sargeant'ın yeterli süper lisans puanını toplaması durumunda 2023'te Williams için yarışacağını duyurdu.
Capito, "Onun yarışmak için hazır olduğunu düşünüyoruz. Eğer yeterli süper lisans puanına ulaşabilirse, gelecek yıl bizim pilotumuz olacak." dedi.
Sargeant, Meksika ve Abu Dabi'de antrenman seansına çıkarsa; F2 sezonunu ilk 7'de de tamamlaması yeterli olacak.
Sargeant, şu anda F2'de 135 puanla 3. sırada yer alıyor. Ancak şampiyonada 7. sırada yer alan Liam Lawson'la arasında sadece 13 puan var. Yani Abu Dabi'deki F2 finali, kendisinin F1 şansları için oldukça kritik olacak ve Sargeant'ın sezonu ilk 7'de tamamlaması gerekecek.
Amerikalı pilot, Meksika ve Abu Dabi'deki antrenman seanslarına ek olarak, sezon sonundaki çaylak pilot testlerinde de Williams ile Abu Dabi'de pistte olacak.
Logan Sargeant, Academy Driver, Williams Racing
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Sargeant, dün gerçekleştirilen antrenman seansındaki performansıyla takımını memnun etti.
Williams'ın Sportif Direktörü Sven Smeets, konu hakkında şunları söyledi: "Logan, Austin'deki ilk antrenman seansında takıma hafta sonunun geri kalanına hazırlanmakta yardımcı olacak geri bildirimlerde bulundu.
"Logan'ın pist üstü takımıyla kaynaşabilmesi için ona Meksika ve Abu Dabi'de 2 şans daha vereceğiz. Ayrıca sezonu sonu testlerinde de bizimle olacak. Logan'a FIA Süper Lisansı almaya çabaladığı bu yolda destek olmak için sıkı çalışıyoruz."
"Takım olarak, Logan'a FW44'ün direksiyonuna geçerek gelişimini sürdürmesi için daha çok zaman verebiliyor olmamız güzel. Logan'ın bu sezon nasıl geliştiğini ve Formula 2 sezonunu nasıl bitirdiğini görmeyi dört gözle bekliyoruz."
Logan Sargeant, Williams FW44
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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