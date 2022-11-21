Resmi: Sargeant, 2023'te Williams ile Formula 1'de yarışacak!

Haberi dinle

21 yaşındaki Sargeant, 2015 sezonunda beş yarışa çıkan Alexander Rossi'den bu yana F1'de yarışan ilk Amerikalı pilot ve 2007 sezonunda Toro Rosso koltuğunda oturmakta olan Scott Speed'den bu yana F1'de yarışan ilk tam zamanlı Amerikalı pilot olacak.

2021 sezonunun sonlarına doğru Williams genç sürücü programına katılan ve 2022 sezonunu Formula 2'de geçiren Sargeant, çaylak sezonunu dördüncü sırada bitirerek takımı ikna etmeyi başardı.

Sargeant, "Williams ile Formula 1'de yarışma fırsatını elde etmek benim için büyük bir onur, böylece hayallerimi de gerçekleştirmiş oluyorum."

"2021 Amerika GP'sinde takıma ilk katıldığım günden bu yana bana verdikleri destek için Williams ve Dorilton Motorsports'taki herkese çok teşekkür ederim."

"Geçtiğimiz yıl Williams Sürücü Akademisi'nin bir parçası olmak bana bir sürücü olarak gelişmem ve bir sonraki seviyeye hazırlanmam için önemli bir platform sağladı. Takım gridde ilerlemeye çalışırken ben de bu yolculuğun bir parçası olmaya hazırım ve heyecanlıyım." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Williams F1

Bir ay önceki ABD GP esnasında sürücü kadrosuyla ilgili önemli bir açıklama yapan Williams takım patronu Jost Capito, Sargeant'ın süper lisans alabildiği takdirde gelecek sezon Williams'ta yarışacağını açıklamıştı.

Sargeant'ın süper lisans alabilmesi için Formula 2 sezonunu ilk altıda bitirmesi gerekiyordu -ki puan durumunun çok yakın olduğu da düşünülürse bunu başarması garanti değildi.

Ancak temkinli davranan ve sezonu dördüncü sırada tamamlamayı başaran Sargeant, böylece süper lisans almayı ve Williams koltuğunu garantiledi. Amerikalı pilot, Salı günü Abu Dhabi'de yapılacak sezon sonu testinde pistte olacak.

Capito, "Abu Dhabi'deki F2 yarışının ardından süper lisans almaya hak kazanan Logan'ın gelecek yıl bizimle yarışacağını resmen duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"2021 sezonunun sonunda sürücü akademimize katıldığı günden beri Grove'daki simülatörde çalışan Logan, son zamanlarda katıldığı dört serbest antrenman seansı sayesinde takımla bütünleşebildi."

"F2'de geçirdiği başarılı çaylak sezonunun ardından F1'e adım atmasını izlemekten heyecan duyuyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolculukta kendisini destekliyor olacağız." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Williams F1

Sargeant tüm tek koltuklu kariyerini Avrupa'da yarışarak geçirdi. 2020 sezonunda Formula 3'te başarılı bir sezon geçiren Amerikalı pilot, şampiyonluk mücadelesini Oscar Piastri'nin sadece dört puan gerisinde tamamladı.

Sonrasında finansal problemlerden ötürü kariyeri durma noktasına gelen Sargeant, Williams sürücü akademisine katılmasının ardından bu yıl F2'ye yükseldi ve sezonu iki galibiyetle noktaladı.

Sargeant, "Tam bir F2 sezonunu geride bırakarak, bu yıl kendim hakkında çok şey öğrenerek ve çok fazla yarışarak kendimi F1'e hazırladığımı düşünüyorum.

"Özellikle tek turda gerçekten başarılı olduğumu hissediyorum."

"Ama en önemlisi F1 simülatöründe geçirdiğim zaman ve son zamanlarda çıktığım antrenman seansları sayesinde ilk testim öncesi konfor alanımdan çıkabilecek ve daha da gelişebileceğim." dedi.