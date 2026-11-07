Formula 1 Sao Paulo GP
Resmi: São Paulo, 2035’e kadar F1 takviminde kalmaya devam edecek
Formula 1, Sao Paulo'daki ikonik Interlagos pistinin takvimdeki yerini 2035 yılına kadar garantileyen 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 7 Kas 2026 14:44
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Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos)
Formula 1 yönetimi, motor sporları tarihinin en köklü pistlerinden biri olan Autodromo Jose Carlos Pace (Interlagos) ile 5 yıllık yeni bir sözleşme uzatmasına imza atarak yarışların 2035 yılına kadar Brezilya’da düzenleneceğini duyurdu.
50 yıldan uzun süredir F1 takviminde yer alan ve 2025’te 303 binin üzerinde rekor seyirciye ev sahipliği yapan São Paulo, şehre sağladığı 2.3 milyar Brezilya Reali ekonomik katkıyla da dikkat çekiyor. Sao Paulo Belediye Başkanı Ricardo Nunes’in desteğiyle pist tesislerinin modernleşmeye devam edileceği açıklanırken, yapılan anlaşma F1’in bölgedeki devasa taraftar kitlesi ve yayıncılık ortaklıkları açısından da stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Yeni sözleşme hakkında konuşan Stefano Domenicali şunları söyledi: "Brezilya, Formula 1’in hem tarihinin hem de geleceğinin önemli bir parçası.”
“Bu beş yıllık sözleşme uzatması sayesinde 2035 yılına kadar Sao Paulo’da yarışmaya devam edeceğimiz için büyük bir mutluluk duyuyorum. Brezilyalı taraftarlarımızın tutkusu olağanüstü; Interlagos’a her döndüğümüzde onların enerjisini hem tribünlerde hem de Sao Paulo şehrinde sonuna kadar hissediyoruz."
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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