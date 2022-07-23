Resmi: Sainz ve Magnussen, Fransa GP'ye son çizgiden başlayacak!
Carlos Sainz ve Kevin Magnussen, Fransa Grand Prix'si öncesinde yeni güç ünitesine geçtikleri için grid cezası aldılar.
Avusturya'da motorun alev amasının ardından Carlos Sainz'ın bir sonraki Formula 1 yarışı için yeni parçalara geçmesi gerektiği çok açıktı.
Sainz, isteseydi Fransa'da eski parçalarla devam edebilirdi ancak bunu yapmak riskli olurdu ve sonraki yarış Macaristan gibi geçişin zor olduğu bir pistte yapılacağı için, yeni parçalara geçiş için en ideal yer Paul Ricard olacaktı.
Takım, cuma günü sadece kontrol elektroniğini değiştirdi ve Sainz 10 sıra grid cezası aldı. Ancak cumartesi günü İspanyol pilotun daha fazla parça değiştirmesi bekleniyordu.
Bugün sabah Sainz'ın yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, , MGU-K ve egzoza geçtiği açıklandı. Bundan ötürü de gridin en gerisine düşmüş oldu.
Sürpriz şekilde Haas da Kevin Magnussen'i yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K ve egzoza geçirdi.
Bundan ötürü Danimarkalı pilot da grid cezası aldı. Bu iki isim yarışa son çizgiden başlayacak.
Kevin Magnussen, Haas VF-22
Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images
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