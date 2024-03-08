Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!
Apandisit teşhisi konulan Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP hafta sonundan çekilirken, yerini Oliver Bearman alacak.
Oliver Bearman, Ferrari
Ferrari
Carlos Sainz, çarşamba günü hastalığı nedeniyle basın toplantılarını kaçırmak zorunda kalmış ve otele dönmüştü.
Durumunda pek düzelme olmasa da Sainz, perşembe günkü antrenmanlarda piste çıktı ve "kendisini çok kötü hissettiğini" kabul etti.
Bugün sabah, Sainz'ın durumunun nasıl olduğu bilinmiyordu fakat normalde hep erkenden geldiği padoğa uzun süre gelmedi.
Ardından İspanyol pilotun hastaneye yatırıldığı iddiaları ortaya atıldı. Dakikalar sonra da Ferrari bu haberleri doğruladı.
Sainz, daha önce Alex Albon'un başına geldiği üzere apandisit nedeniyle acilen ameliyata alındı.
İspanyol pilot bu yüzden hafta sonundan çekilirken, bugün yerini Ferrari'nin genç yıldızı Oliver Bearman alacak.
Bearman, dün F2 yarışında pole pozisyonunu kazanmıştı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Carlos Sainz'a apandisit teşhisi konuldu ve ameliyat olması gerekecek."
"3. antrenman seansından itibaren ve bu hafta sonunun geri kalanında yerini yedek sürücü Oliver Bearman alacak."
"Oliver bu nedenle F2 Şampiyonası'nın bu ayağında yer almayacak."
"Ferrari ailesi Carlos'a acil şifalar diliyor."
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Shameem Fahath
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