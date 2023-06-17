Resmi: Sainz, Gasly'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!
Kanada GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Pierre Gasly'i engelleyen Carlos Sainz, 3 sıra grid cezası aldı.
Kanada'daki yağmurun yarattığı sprey aynalardan bir şey görmeyi çok zor hâle getirdi. Pistteki trafik de yoğun olunca, sıralama turlarında birçok engelleme gördük.
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Q1'in son saniyelerinde Alpine pilotu Pierre Gasly'i son şikanda engellemiş ve Fransız pilotun turunu tamamlayamamasına neden olmuştu.
Gasly, bu turunu tamamlayamadığı için Q1'de elendi ve yarışa 17. sırada başlayacak. Alpine pilotu olayın ardından oldukça sinirliydi.
Sainz, bu bariz engellemesinden dolayı inceleme altındaydı ve 3 sıra grid cezası alması bekleniyordu, nitekim öyle de oldu.
İspanyol pilot, Gasly'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı ve Kanada GP'ye takım arkadaşının hemen arkasında, 11. sıradan başlayacak.
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