Resmi: Sainz, 2024 sonuna kadar Ferrari'de!

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Carlos Sainz, 2021 sezonu öncesinde Ferrari ile iki yıllık kontrat imzalamış ve Sebastian Vettel'in yerini alarak Charles Leclerc'in yeni takım arkadaşı olmuştu.

İspanyol pilot, ilk yılında Leclerc'i puan alarak geride bıraktı ve dikkatleri üzerine çekti. Bunun üzerine kış aylarında Ferrari ile Sainz arasında yeni kontrat görüşmeleri gerçekleşti.

Görüşmeler beklenenden uzun sürse de, taraflar Imola yarışı öncesinde iki yıllık yeni bir kontrat üzerinde anlaştığını duyurdular. Sainz böylelikle 2024 sonuna kadar Ferrari'nin bir parçası olacak.

Sainz, şöyle dedi: "Ferrari ile olan sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Her zaman yarışmak için Ferrari'den daha iyi bir yer olmadığını söyledim. Onlarla bir yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra, bu yarış takımıyla yarışmanın ve bu takımı temsil etmenin benzersiz ve eşsiz bir şey olduğunu doğrulayabilirim."

"Maranello'daki ilk sezonum sağlam ve olumluydu, tüm takım bir grup olarak ilerliyordu. Tüm bu çalışmaların sonucunu da şu ana kadar açıkça görebildik."

"Sözleşmenin uzatılmasının bana daha fazla güven vereceğini hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak ve taraftarlara mutlu olmaları için daha fazla şey sunmak için direksiyona geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. "

"F1-75, başta ilk Formula 1 galibiyetim olmak üzere, sahip olduğum hedefleri gerçekleştirmeme izin verebilecek bir araç olduğunu zaten kanıtladı."

Anlaşma daha önce iddia edilenin aksine 1+1 değil, doğrudan 2 yıllık olacak.

Bu, Ferrari'nin en az 2024 sonuna kadar Leclerc - Sainz ikilisiyle yarışacağı anlamına geliyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images