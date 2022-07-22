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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı!

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yeni kontrol elektroniğine geçmesinin ardından Fransa GP için 10 sıra grid cezası aldı.

Abdullah Çelik
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Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı!
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Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Avusturya Grand Prix'sinde yaşadığı güç ünitesi probleminin ardından yolda kalmış ve aracın arka kısmı alev almıştı.

Araçtaki ünitelerin tekrar kullanılması beklenmiyordu ve Sainz'ın Fransa için grid cezası alacağı düşünülüyordu.

Bugün itibariyle İspanyol pilotun yeni üniteye geçtiği ve bundan ötürü grid cezası aldığı doğrulandı.

Yapılan açıklamaya göre Sainz, bu yılki üçüncü kontrol elektroniğine geçti ve bundan ötürü de 10 sıra grid cezası aldı. Ancak pazar günü daha fazla değişiklik yapacağı düşünülüyor.

Lewis Hamilton bu hafta sonu tamamen yeni bir güç ünitesine geçti. İngiliz pilot yeni bir turbo, MGU-H, enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesine geçiş yaptı.

Güç ünitesi değiştiren başka isimler de oldu. George Russell yeni bir enerji depolama ve kontrol elektroniğine geçerken, Zhou Guanyu da yeni enerji depolama ünitesine geçti.

Fakat tüm bunlar sınırlar dahilinde olduğu için kimse ceza almayacak.

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