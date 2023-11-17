Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı!
Olaylı geçen Las Vegas Grand Prix'i 1. antrenman seansının ardından Sainz, değiştirdiği motor parçaları sebebiyle grid cezası aldı.
Las Vegas GP'sinin olaylı 1. antrenman seansının ardından Sainz, değiştirmek zorunda kaldığı güç ünitesi parçaları sebebiyle gridde geriye düşme cezası aldı.
Sainz, 1. antrenman seansının ilk dakikalarında bir rögar kapağının üzerinden geçerek otomobiline büyük hasar verdi. Otomobilinin kokpitinden bakıldığında koca bir delik olduğu görüldü.
Otomobilindeki hasar sebebiyle motor, batarya ve kontrol ünitesi değişikliğine giden Ferrari'de Sainz, batarya değişimi için gridde 10 sıra geriye düşme cezası aldı.
FIA yetkilileri, olağanüstü şartlar sebebiyle hasar gören bataryasını değiştirmek zorunda kalan Sainz'a, sezon içerisinde değiştirilmeye izin verilen sayıyı aşmadan değişimin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyleyerek bunun kurallara uygun olmadığını da dile getirdiler.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
The car of Carlos Sainz, Ferrari SF-23, is taken away after hitting a drain cover
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