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Formula 1 Monako GP

Vasseur, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle cumartesi pistte olmayacak

Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, cuma günü yapılan tıbbi kontrollerin ardından gözetim altında tutulması amacıyla yerel bir sağlık merkezine yatırıldı.

Neşe Akkoyun
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Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal

Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Takım Patronu

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Monaco Grand Prix'sinde cuma günkü antrenman seanslarını zirvede tamamlayarak hafta sonuna harika bir başlangıç yapan Ferrari, cumartesi sabahına tatsız bir haberle uyandı. İtalyan ekip, takım patronu Fred Vasseur'ün geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün Monte Carlo sokaklarında takımın başında yer alamayacağını açıkladı.

Perşembe ve cuma günleri padokta görevinin başında olan Vasseur, ilk günün ardından bazı tıbbi kontrollere girdi. Yapılan tetkiklerin ardından doktorların tavsiyesi üzerine Fransız yöneticinin pist yakınındaki bir sağlık merkezinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulmasına karar verildi.

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ferrari, Vasseur'ün rahatsızlığının detaylarına dair bir bilgi paylaşmazken, deneyimli yöneticinin bir an önce sağlığına kavuşup takıma dönmesini umduklarını belirten resmî açıklamayı yayınladı: "Takım patronumuz Fred Vasseur, bugünkü seanslarda yer almayacaktır.” 

“Yapılan bazı tıbbi kontrollerin ardından Fred'in yerel bir sağlık merkezinde gözetim altında kalmasına karar verilmiştir.” 

“Sağlık durumuna ilişkin daha fazla detay paylaşılmayacaktır. Fred’e acil şifalar diliyor ve onu en kısa sürede yeniden pist kenarında görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sıralama turlarının büyük önem taşıdığı Monaco'da, Ferrari garajının kritik kararları Vasseur'ün yokluğunda diğer üst düzey mühendisler ve yönetim kadrosu tarafından üstlenilecek.

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