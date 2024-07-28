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Formula 1 Belçika GP

Resmi: Russell diskalifiye edildi, 2024 Belçika Grand Prix'sini Hamilton kazandı!

Mercedes pilotu George Russell, aracının olması gerekenden daha hafif olmasından dolayı 2024 Belçika GP'den diskalifiye edildi ve galibiyet Lewis Hamilton'a geçti.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
The Mercedes trophy delegate, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, on the podium

The Mercedes trophy delegate, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes W15'iin 798 kg'lık minimum ağırlığın altında kalmasının ardından Belçika Grand Prix'sinden diskalifiye edildi.

FIA, yarışın ardından Russell'ın aracını ilk tarttığında 798 kg ağırlık sınırının üzerinde olduğunu tespit etmişti. Ancak aracındaki yakıtın depodan çıkarılmasının ardından aracın ağırlığının 796.5 kg'a düştüğü ortaya çıktı.

Kurallar gereği araçlar minimum 798 kg ağırlığında olması gerekiyor. Bundan ötürü Russell, yarıştan diskalifiye edilirken, galibiyet Hamilton'a geçti.

Bu, Oscar Piastri'nin ikinci olduğu, Charles Leclerc'in ise podyumu tamamladığı anlamına geliyor.

Hakem raporunda şu ifadelere yer verildi: “Hakemler, 63 numaralı aracın takım temsilcisini, FIA Teknik Delegesini, FIA Tek Kişilik Araç Direktörünü ve FIA Tek Kişilik Araç Teknik Direktörünü dinlemiştir."

“63 numaralı araç FIA iç ve dış kantarlarında tartılmış ve her iki kantar da aynı sonuç (796,5 kg) görülmüştür. Her iki kantarın kalibrasyonu da katılımcı tarafından onaylanmış ve şahitlik edilmiştir."

“Duruşma sırasında takım temsilcisi, ölçümün doğru yapıldığını ve gerekli tüm prosedürlerin doğru şekilde gerçekleştirildiğini teyit etmiştir."

"Takım ayrıca hafifletici bir durum olmadığını ve bunun takım tarafından yapılmış gerçek bir hata olduğunu kabul etti."

“Hakemler, FIA Formula 1 Teknik Düzenlemelerinin 4.1 Maddesinin ihlal edildiğine ve bu tür bir ihlal için standart cezanın uygulanması gerektiğine karar vermiştir.”

Mercedes'in bu karara itiraz etmesi beklenmiyor.

Verstappen bu sonuçla dördüncülüğe yükselirken, puan alan diğer isimler Norris, Sainz, Perez, Alonso, Ocon ve Ricciardo olacak.

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