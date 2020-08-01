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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Resmi: Russell beş sıra grid cezası aldı

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Resmi: Russell beş sıra grid cezası aldı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Ağu 2020 17:32

George Russell, Cumartesi günkü sıralama turlarında sarı bayraklara rağmen yavaşlamadığı için beş sıra grid cezası aldı.

Williams sürücüsü Russell, Silverstone'daki sıralama turlarında yine etkileyici bir iş yaparak sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı ve yarışa 15. sıradan başlama hakkı elde etti.

Ancak hakemler sıralama turlarında Nicholas Latifi'nin spini sonrası sallanan sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle Russell'ı inceleme altına aldılar.

Russell, o turda sarı bayraklara rağmen yavaşlamadı ve turunu geliştirdi. FIA da Russell hakkında yaptığı incelemenin ardından İngiliz pilotun kurallara aykırı davrandığına karar verdi.

Bu, Russell'ın kendi ülkesindeki yarışa beş sıra geriden başlayacağı anlamına geliyor.

Williams pilotu ayrıca üç de ceza puanı aldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar George Russell
Editör Luke Smith

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