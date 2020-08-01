Resmi: Russell beş sıra grid cezası aldı

Williams sürücüsü Russell, Silverstone'daki sıralama turlarında yine etkileyici bir iş yaparak sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı ve yarışa 15. sıradan başlama hakkı elde etti.

Ancak hakemler sıralama turlarında Nicholas Latifi'nin spini sonrası sallanan sarı bayraklara uymadığı gerekçesiyle Russell'ı inceleme altına aldılar.

Russell, o turda sarı bayraklara rağmen yavaşlamadı ve turunu geliştirdi. FIA da Russell hakkında yaptığı incelemenin ardından İngiliz pilotun kurallara aykırı davrandığına karar verdi.

Bu, Russell'ın kendi ülkesindeki yarışa beş sıra geriden başlayacağı anlamına geliyor.

Williams pilotu ayrıca üç de ceza puanı aldı.