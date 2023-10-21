Resmi: Russell 3 sıra grid cezası aldı!
George Russell, Charles Leclerc'i engellediği gerekçesiyle sprint yarışı için 3 sıra grid cezası aldı.
Mercedes pilotu George Russell, sprint sıralama turlarında piste çıkış turunda ilerlerken, kendisini geçmeye çalışan Charles Leclerc'i engellemişti.
Leclerc bu hamleye çok sinirlendi ve takım radyosundan Mercedes pilotuna ceza verilmesi çağrısında bulundu.
Olay zaten hakemler tarafından inceleme altındaydı ve sprint yarışının başlamasına yaklaşık 2.5 saat kala İngiliz pilota 3 sıra grid cezası verilmesine karar veridi.
Russell sprint yarışına sekizinci değil, 11. sıradan başlayacak.
Bu, Alex Albon, Pierre Gasly ve Daniel Ricciardo'nun birer sıra yükseldiği anlamına geliyor.
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