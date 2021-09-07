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Önceki / Mercedes, Hollanda GP'de yanlış strateji uyguladığını kabul ediyor
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes, 2022 Formula 1 sezonunda Lewis Hamilton ve George Russell ile yarışacağını açıkladı.

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!

Mercedes, Nico Rosberg'in emekli olduğu 2016 sezonunun ardından Valtteri Bottas'la anlaşmıştı ve o günden bu yana Fin pilotla yarışıyordu. Bu süreçte Bottas ve Lewis Hamilton ikilisi, arka arkaya dört takımlar şampiyonluğu kazandılar.

Fakat Bottas, uzun süren spekülasyonların ardından gelecek yıl Mercedes'ten ayrılacağını resmen açıkladı ve yerine Williams ile harikalar yaratan George Russell'ın geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Williams ile geçirdiği üç harika yılın ardından Russell'ın, 2022 yılında Mercedes'le yarışacağı resmen açıklandı. İngiliz pilot, uzun süredir birlikte çalıştığı Mercedes'le uzun vadeli bir kontrat imzaladı.

Russell, kendisine verilen fırsattan ötürü heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Bu, gerçekten çok büyük bir fırsat ve bunu en iyi şekilde kullanmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Russell, 2017 yılında Mercedes genç sürücü programına katıldı ve o yıl GP3 şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Bir sonraki sezon Lando Norris ve Alex Albon'un önünde Formula 2 şampiyonluğunu kazanan Russell, 2019 yılında Williams ile üç yıllık anlaşma imzalayarak F1'e adım attı.

Grove merkezli ekip, geride kalan üç yılda gridin en yavaş birkaç takımından biriydi fakat Russell, kötü araçlarda yarışmasına rağmen her zaman öne çıkmayı başardı.

Macaristan Grand Prix'sinde, 2.5 yıldır beklediği puanları alan Russell, yağmur altında geçen Belçika GP sıralama turlarında harika bir tur atarak ikinci oldu ve yarışın yarıda kalmasıyla beraber kariyerinin ilk podyumunu aldı.

Geçen yıl Hamilton'ın COVID-19'a  yakalanmasıyla beraber Sakhir Grand Prix'sinde İngiliz pilotun yerini alan Russell, aynı zamanda bazı testler de yaptığı için Mercedes ekibine yabancı değil.

Russell o yarışın büyük bir kısmını lider geçmiş fakat hatalı pit stop ve patlak lastik nedeniyle zar zor puan almıştı.

Mercedes patronu Toto Wolff, Russell'ın Brackley merkezli ekibe sorunsuz bir geçiş yapacağından ve F1'in yeni kurallar döneminde takımın ilerlemesine yardımcı olacağından emin.

Wolff, "Katıldığı her yarış kategorisinde kazandı ve Williams'la birlikte geçirdiği üç sezon bize, geleceğin F1'de kendisi neler getirebileceğinin tadına bakmamızı sağladı."

“Artık görevimiz, etrafımızda ve tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotu olan Lewis'in yanında öğrenme sürecine devam etmesine yardımcı olmak olacak."

"İlişkileri geliştikçe güçlü bir takım olacaklarına ve önümüzdeki yıllarda Mercedes'e hem pistte hem de pist dışında en iyisini sunacaklarına eminim."

“2022 planlarımızın netleşmesi ve açıklanmış olması omuzlarımızdan bir yükü kaldırıyor. Fakat şimdi bu sezonun son dokuz yarışına odaklanıyoruz ve bu yılki şampiyonluk mücadelesi için her şeyimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

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Mercedes, Hollanda GP'de yanlış strateji uyguladığını kabul ediyor

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Mercedes, Hollanda GP'de yanlış strateji uyguladığını kabul ediyor
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