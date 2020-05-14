Resmi: Ricciardo Renault'dan ayrılıyor

Bir süredir adı farklı takımlarla anılan Ricciardo, 2019'da katıldığı Renault F1 takımından 2 senelik mücadelenin ardından ayrılacak.

2018'de sürpriz bir kararla 2019'da Renault adına mücadele edeceğini duyuran Ricciardo, geçen sene takımda istediği sonuçları pek alamadı.

Ricciardo'nun adı Ferrari'de Sebastian Vettel'in yerine anılsa da çok geçmeden o koltuğa Carlos Sainz'ın geçeceği gündeme geldi. Ricciardo'nun aslında bir süredir McLaren'la görüştüğü ortaya çıktı.

Red Bull döneminde 7 yarış kazanan ve 29 kez podyuma çıkan Avustralyalı sürücü, Renault'da bir kez 4. olabildi ve sezonu 9. sırada tamamladı.

Ricciardo'nun gelecek seneden itibaren McLaren'la yarışması ve bu anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Takım Esteban Ocon ile yarışmaya devam edecek. Ricciardo'dan boşalacak koltuk için ise Fernando Alonso'nun ve Nico Hulkenberg'in isimleri anılıyor.

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