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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Renault, Racing Point'i protesto etti!

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Resmi: Renault, Racing Point'i protesto etti!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
12 Tem 2020 17:56

Renault, Steiermark Grand Prix'sinde çifte puan alan Racing Point araçlarını protesto etti.

Fransız araç üreticisi takım, Racing Point RP20'nin, Mercedes'in 2019 sezonunda kullandığı aracın bir kopyası olması üzerine çıkan tartışmalar sonrasında araçlar hakkında şikayette bulundu.

Renault tarafından yapılan protestoya göre Racing Point, tamamıyla kendilerinin olmayan bir dizaynı kullanarak kuralları ihlal etti.

Sportif Kuralların 6. ekinin ilk maddesinde şunlar belirtilmekte: "Bir katılımcı, Formula 1 araçlarında kullanılan parçalara sadık kalarak, sadece kendileri tarafından üretilen parçaları kullanabilir."

Renault ise Racing Point'in "Formula 1'de yarıştığı süreçte, kullanılan parçaların özel kullanım hakkına" uyum sağlamadığına inandığını belirtti.

Bununla beraber Racing Point, Mercedes konseptini kopyalayarak belirtilen şu kuralı ihlal etti: "Dizaynda dış kaynak kullanma durumlarında, herhangi üçüncü taraf bir katılımcı veya herhangi bir katılımcıya direkt veya direkt olmayan şekilde kullanılan parça düzenleyen bir taraf olmamalıdır."

Racing Point, yeni sezonda kullanacağı aracı tanıttığından beri araç, Alman üreticinin geçen sene kullandığı W10 aracından aldığı esinlenme sebebiyle 'Pembe Mercedes' olarak tanımlanmakta.

Renault, aracı sezonun başlangıcında protesto edebileceklerini belirtti ve bu protestonun asıl sebebinin, Pazar günü yapılan yarışta hem Perez'in hem de Stroll'ün gösterdiği yarış performansı olduğunu söyledi.

Sene başında konu hakkında konuşan Renault takım patronu Cyril Abiteboul, Racing Point'in Mercedes konseptinden edindiği ilhamdan rahatsız olduğunu söylemişti.

"Sanırım Formula 1'e katıldığımdan beri ilk defa birinin, bir işi kopyalamasından dolayı gurur duyduğunu gördüm. Bu durum, sanat eseri taklit eden birinin yaptığı işten dolayı çok mutlu olması gibi."

"Ancak yaptığı iş, orijinal iş kadar değerli değil, veya yaşadığı gurur da..."

Ancak FIA, Racing Point'in fabrikasını ziyaret etti ve takımın dizayn konseptini kurallara uygun buldu.

Renault, Pazar akşamı yaptığı kısa açıklamada şunları yayınladı: "Renault DP World F1 Takımı olarak organizasyonun hakemlerine, Racing Point RP20 aracının kurallara uygunluğu konusunun açıklığa kavuşturulmasında bir talepte bulunduk."

"Bu konu hakkında, hakemler bir karara varana kadar, daha fazla yorum yapmayacağız."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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