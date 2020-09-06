Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!

Renault Grubu'nun yeni CEO'su Luca de Meo, göreve getirilmesinin ardından Fransız markanın bünyesinde bulunan tüm şirketlerle ilgili incelemeler başlatmış ve yeni stratejiler belirleme kararı almıştı.

Renault, Pazar günkü İtalya Grand Prix'sinden önce F1 ekibinin 2021'den itibaren Alpine F1 Team olarak isimlendirileceğini resmen açıkladı.

Takım, Fransa'nın renklerini temsil eden mavi renkte yarışacak ve Alpine-Renault olarak Fransa milli bayrağının renklerini taşıyacak.

Alpine, spor otomobil yarışlarında yer alan markalardan bir tanesi. Son olarak, Signatech Alpine Oreca ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında mücadele etti.

#8 Renault Sport Renault Alpine A442: Patrick Depailler, Jacques Laffite Fotoğraf: Philippe Hubert #36 Signatech Alpine Elf Alpine A470: Thomas Laurent, Andre Negrao, Pierre Ragues Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

De Meo, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Renault'nun Alpine markasını motor sporları dünyasında kullanmak istediğini açıkladı.

De Meo, “Bu, büyük bir değişiklik çünkü Renault 43 yıldır orada yer alıyor. Renault markası, araç üzerinde kalmaya devam edecek, ancak sadece bir motor tedarikçisi olarak görünecek."

“F1'i, geliştirmeyi hedeflediğimiz bir markayı pazarlama platformu olarak kullanacağız."

"Renault, onurlu bir marka olsa bile, Alpine'nin F1 dünyasındaki uyumu daha da iyi olacak." dedi.

Renault F1'in patronu Cyril Abiteboul, geçtiğimiz günlerde Alpine'nin başına getirilmiş ve markanın yeniden yapılandırılmasından sorumlu isim olmuştu. Anca Abiteboul, F1 ekibindeki görevine de devam edecek.

2021 yılında iki kez F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso daha önce 2005 ve 2006 yılları arasında şampiyonluk yaşadığı Enstone merkezli ekibe geri dönecek. Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon olacak.