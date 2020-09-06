Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Yarış:
03 Saat
:
41 Dakika
:
43 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!

paylaşım
yorumlar
Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!
Ekleyen:
, Editör

Renault, bugün itibariyle takımın isminin değiştirileceğini ve 2021 sezonunun ardından takımın adının Alpine olacağını açıkladı.

Renault Grubu'nun yeni CEO'su Luca de Meo, göreve getirilmesinin ardından Fransız markanın bünyesinde bulunan tüm şirketlerle ilgili incelemeler başlatmış ve yeni stratejiler belirleme kararı almıştı.

Renault, Pazar günkü İtalya Grand Prix'sinden önce F1 ekibinin 2021'den itibaren Alpine F1 Team olarak isimlendirileceğini resmen açıkladı.

Takım, Fransa'nın renklerini temsil eden mavi renkte yarışacak ve Alpine-Renault olarak Fransa milli bayrağının renklerini taşıyacak.

Alpine, spor otomobil yarışlarında yer alan markalardan bir tanesi. Son olarak, Signatech Alpine Oreca ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında mücadele etti.

#8 Renault Sport Renault Alpine A442: Patrick Depailler, Jacques Laffite

#8 Renault Sport Renault Alpine A442: Patrick Depailler, Jacques Laffite

Fotoğraf: Philippe Hubert

#36 Signatech Alpine Elf Alpine A470: Thomas Laurent, Andre Negrao, Pierre Ragues

#36 Signatech Alpine Elf Alpine A470: Thomas Laurent, Andre Negrao, Pierre Ragues

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

De Meo, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Renault'nun Alpine markasını motor sporları dünyasında kullanmak istediğini açıkladı.

De Meo, “Bu, büyük bir değişiklik çünkü Renault 43 yıldır orada yer alıyor. Renault markası, araç üzerinde kalmaya devam edecek, ancak sadece bir motor tedarikçisi olarak görünecek."

“F1'i, geliştirmeyi hedeflediğimiz bir markayı pazarlama platformu olarak kullanacağız."

"Renault, onurlu bir marka olsa bile, Alpine'nin F1 dünyasındaki uyumu daha da iyi olacak." dedi.

Renault F1'in patronu Cyril Abiteboul, geçtiğimiz günlerde Alpine'nin başına getirilmiş ve markanın yeniden yapılandırılmasından sorumlu isim olmuştu. Anca Abiteboul, F1 ekibindeki görevine de devam edecek.

2021 yılında iki kez F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso daha önce 2005 ve 2006 yılları arasında şampiyonluk yaşadığı Enstone merkezli ekibe geri dönecek. Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon olacak.

Jean-Claude Andruet, Alpine-Renault A110

Jean-Claude Andruet, Alpine-Renault A110

Fotoğraf: Uncredited

Jean-Claude Andruet, Alpine-Renault A110

Jean-Claude Andruet, Alpine-Renault A110

Fotoğraf: Motorsport Images

İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Önceki haber

İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Sonraki haber

Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş

Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Sainz: "Verstappen üçüncülüğü istiyorsa 'savaşması' gerekecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Verstappen üçüncülüğü istiyorsa 'savaşması' gerekecek"

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş

Norris, Sainz'a geçildiği için mutsuz
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris, Sainz'a geçildiği için mutsuz

Son Haberler

Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!

İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1 Formula 1 / Son dakika

İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Norris, Sainz'a geçildiği için mutsuz
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris, Sainz'a geçildiği için mutsuz

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!

47dk
2
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

3
Formula 1

Sainz: "Verstappen üçüncülüğü istiyorsa 'savaşması' gerekecek"

2s
4
Formula 1

İtalya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Hamilton'ın, Sainz 3.!

5
Formula 1

İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

1s

Son Haberler

Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş
F1

Wolff, Hamilton yorumlarıyla alakalı Horner'la görüşmüş

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!
F1

Resmi: Renault F1'in adı Alpine oluyor, mavi renk düzeni geri dönüyor!

İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
F1

İtalya GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Norris, Sainz'a geçildiği için mutsuz
F1

Norris, Sainz'a geçildiği için mutsuz

Sainz: "Verstappen üçüncülüğü istiyorsa 'savaşması' gerekecek"
F1

Sainz: "Verstappen üçüncülüğü istiyorsa 'savaşması' gerekecek"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor? 05:00
Formula 1

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor?

İtalya GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

İtalya GP: Yarış gridi

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.