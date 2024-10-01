Resmi: Renault, 2025 sonunda Formula 1'den ayrılıyor!

Renault'nun Formula 1 motor projesini sona erdirmeyi planladığı geçtiğimiz aylarda netleşmişti. Karar için son tarih 30 Eylül olarak belirlenmişti ve Pazartesi günü resmi haber geldi: Viry-Châtillon tesisindeki çalışanların muhalefetine rağmen Renault 2025 sonunda F1'den ayrılacak.

Halihazırda F1 güç ünitesinin geliştirilmesi için kullanılan tesis, 2024 yılı sonunda Hypertech Alpine adlı yüksek teknoloji mühendislik merkezine dönüştürülecek.

Hypertech Alpine merkezi, geleceğin Alpine süper otomobillerinin yanı sıra elektrikli batarya ve motor teknolojilerini geliştirmek için kullanılacak. Ayrıca, F1 projesindeki personelin temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından, bu alandaki bilgi birikimini korumak ve Hypertech Alpine'in diğer projelerinde kullanabilmek için F1 İzleme Birimi kurulacak.

Mevcut Formula 1 güç ünitesi kampüsü bu amaçla bir mühendislik merkezine dönüştürülecek. Tüm çalışanlara yeni yapılanma içerisinde iş imkanı sunulacak.

Alpine F1 takımı, 2025 sonrasında Formula 1'de yer almaya devam edecek fakat henüz yeni tedarikçilerle yapılan görüşmeler sonuçlanmadı.

Kaynaklar, Alpine'in 2025 sonrasında Mercedes güç ünitesi kullanmayı planladığını ve görüşmelerde sona gelindiğini bleirtiyorlar.