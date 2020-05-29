Renault, 2020 sonrasında F1'de devam edeceğini doğruladı!

Diğer üreticiler gibi Fransız şirketi de COVID-19'dan çok etkilendi ve önümüzdeki üç yıl içinde 2 milyar euro tasarruf etme çabasının bir parçası olarak dünya çapında 15.000 kişiyi işten çıkaracaklarını açıkladı.

Carlos Ghosn'un ayrılmasından kısa bir süre sonra yerine gelen Thierry Bollore'un görevden alınması, organizasyon içinde ekstra bir kargaşaya yol açtı.

Gözler son aylarda iyice Renault'ya çevrildi ve incelemeler yapıldı. Formula 1'de beklenen başarının gelmemesiyle F1 projesinin fişinin çekilebileceği iddia edildi.

Mevcut Concorde Anlaşması'nın da bu yıl sona ermesi, Renault'ya geleceğini yeniden değerlendirme fırsatı verdi.

2021 sonrasında bütçe sınırında yapılacak değişiklik, bu hafta FIA tarafından resmi olarak onaylandı. Buna göre 2021'de 145, 2022'de 140 ve 2023-25 arası 135 milyon dolarlık bir bütçe sınırı olacak. Bu da tüm takım sahiplerine ve yatırımcılara, sporun olası harcamalarıyla ilgili net bir fikir sunmuş oldu.

Renault geçici CEO'su Clotilde Delbos, bugün Renault'nun geleceğine ilişkin çok net açıklamalarda bulundu.

Delbos, Renault'nun 15 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklarken, işten çıkarılacak çalışanların 4 bin 600'ünün Fransa'dan olacağını açıkladı. Renault'nun 39 ülkede 180 bine yakın çalışanı olduğu tahin ediliyor.

Delbos konuyla ilgili açıklamasında, "Belirsizlik ve karmaşa şartları içerisinde bu proje, sağlam ve sürdürülebilir bir performans açısından yaşamsal öneme sahip."

"Herkese açık bir şekilde söyledik ve Formula 1'e olan bağlı kaldığımızı doğrulayabiliriz. Yeni bütçe sınırı kuralları bizim için çok faydalı, çünkü şimdi buraya çok fazla para harcayan rakiplerimizin aksine daha az yatırım yapabileceğiz." dedi.

Renault takım patronu Cyril Abiteboul de geçtiğimiz hafta F1'de kalacaklarını söylemişti.

Abiteboul, "Motor sporları eşsiz bir değere sahip ve marka değerine katkı sağlıyor. Bu yüzden bunun bir spor ve teknolojinin merkezi olması dışında pazarlama açısından da önemli olduğuna inanıyoruz. Burada yarışıyoruz ve aynı zamanda duygularımızı da gösteriyoruz. Buranın anlamı çok fazla. Bu yüzden onlarca yıldır buradayız ve çok uzun süre kalmaya niyetliyiz."

"Müşterilerin sizin markanız ve ürünlerinizle ilgilenmesi için açık bir hikayeye sahip olmalısınız. Bu açıdan DNA'nızda, tarihinizde ve mirasında olanlar, bir çok şeyden daha büyük öneme sahip." demişti.

Devamı geliyor...

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