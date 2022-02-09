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Formula 1 Haberler

Resmi: Red Bull'un yeni isim sponsoru Oracle oldu!

Amerikalı teknoloji devi Oracle, Honda'nın spordan resmi olarak çekilmesinin ardından Red Bull Racing Formula 1 takımının isim sponsoru oldu.

Resmi: Red Bull'un yeni isim sponsoru Oracle oldu!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2013-15 yılları arasında Red Bull'un isim sponsorluğunu Infiniti yapmıştı. Daha sonra 2018-20 yılları arasında takımın yeni isim sponsoru Aston Martin oldu. Ayrıca 2021 yılında takım adının sonuna Honda eklenmişti.

Şimdi Oracle ile yapılan geniş çaplı isim sponsorluğu anlaşmasının ardından Milton Keynes merkezli takımın adı Oracle Red Bull Racing olacak.

Oracle, ilk olarak Mart ayında Red Bull'la sponsorluk anlaşması imzalamıştı ve bu anlaşmanın çok yıllık olduğu duyurulmuştu. Fakat taraflar, bu anlaşmayı büyütmeye karar verdiler.

Oracle 2013'ten beri, şirketin kurucusu Larry Ellison'un sahibi olduğu America's Cup katılımcısı Team USA'in isim sponsorluğunu yapıyor.

Red Bull, Oracle Cloud Infrastructure'ın strateji simülasyonlarını 1000 kat ve doğruluğunu da 10 kat artırarak Max Verstappen'in şampiyonluğu almasına doğrudan katkısı olduğunu düşünüyor.

Takım, bu sezon "Oracle Cloud'ı, yarış stratejisi, optimize edilmiş motor gelişimi, yapay zeka, makine öğrenme temelli sürücü eğitimi ve özel taraftar deneyimi dahil olmak üzere en önemli alanlarda kullanmayı planlıyor."

Amaç, simülatörün hızını artırarak ve analiz edilen verilerin hem "hacmini hem de çeşitliliğini" genişleterek ekibin simülasyon gücünü daha da artırmak olacak.

OCI, yeni motorunun yanma odasının modellenmesi yoluyla, Red Bull Powertrains tarafından 2026 yönetmeliklerine hazırlık için de kullanılacak.

Takım patronu Christian Horner, "Oracle Cloud, yarış günü Max Verstappen'in 2021 sürücüler şampiyonasını kazanmasına yardımcı olan kararları almamızı sağladı."

"Fırsatları hızlı bir şekilde keşfetmek ve bunlara hızlı tepkiler vermek, hem pist üstünde hem de pist dışındaki başarımız için çok önemli. Oracle da bu çalışmaların ayrılmaz bir parçası."

"Performansımızın her bir parçası, veri analizi tarafından yönlendiriliyor. İsim partnerimiz olarak Oracle'a sahip olmak, onların uzmanlıklarına ve gerçek bir rekabet avantajı sağlama yeteneklerine duyduğumuz güveni gösteriyor." dedi.

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