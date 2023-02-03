Resmi: Red Bull'un 2026'dan itibaren motor partneri Ford olacak!

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Red Bull'un 2023 Formula 1 aracı RB19'u tanıtmasından yaklaşık bir saat önce Ford'un 2026'da Formula 1'e döneceği duyurulmuştu ancak o açıklamada Amerikalı üreticinin hangi takım ile döneceğinden bahsedilmedi.

Red Bull, 2026'daki yeni güç ünitesi kuralları öncesinde kendi güç ünitesini üretebilmek için Red Bull Powertrains'i kurmuştu. Bu anlaşma ile tesisleşmeye ve kadrolaşmaya başlayan takım, 2026 motoru için çalışmaları hızlandırdı ve geçen sene bu konuda büyük ilerleme kaydetti.

Red Bull, yeni dönemde kendisine teknik destek sağlayacak ve motora adını verecek bir üreticiyle anlaşmaya sıcak baktığını açıklamıştı. Bu kapsamda ilk olarak Porsche ile görüşüldü ve görüşmelerde ileri seviyeye ulaşıldı ancak tarafların anlaşamamasının ardından bu seçenek ortadan kalktı.

Red Bull'un mevcut tedarikçisi Honda ile de devam edebileceği düşünülüyordu ancak sonrasında Ford ile görüşmelerin yapıldığı ortaya çıktı.

Ford, bugün New York'ta düzenlediği basın toplantısında nihayet Red Bull Powertrains ile ortaklığını onayladı ve anlaşmasının enerji içeceği devinin iki F1 takımıyla da olacağını açıkça belirtti.

Red Bull Ford Powertrains logo Fotoğraf: Red Bull Racing

Şirket, 2026'dan en az 2030'a kadar iki takımına tedarik sağlamak için Red Bull Powertrains'e ortak olacak ve şirketin yeni adı Red Bull Ford Powertrains olacak.

350kW'lık bir elektrik motoru içerecek olan yeni motorun geliştirilmesine yardımcı olmak için Red Bull ile çalışmalara hemen başlanacak.

Ford'un içten yanmalı motor gelişiminin yanı sıra pil hücresi, elektrikli motor teknolojisi ve diğer yazılım öğeleri gibi alanlarda da yardımcı olacağı tahmin ediliyor.

Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner, "Ford'u bu ortaklıkla Formula 1'e geri döndürüyor olmak harika bir şey. Bağımsız bir motor üreticisi olarak Ford gibi bir OEM'in uzmanlığından faydalanma fırsatına sahip olmak bizi rakiplerimize karşı avantajlı konuma getiriyor."

"Ford, nesillere yayılan zengin motor sporları geçmişine sahip bir üreticidir. Jim Clark'tan Ayrton Senna ve Michael Schumacher'e uzanan isimler her şeyi anlatıyor. Red Bull Powertrains olarak bizim için Red Bull Ford olarak bu hanedanlığın bir sonraki bölümünü açmak son derece heyecan verici.

"2026'ya daha çok var ama bizim için yeni bir geleceğe ve Oracle Red Bull Racing'in sürekli gelişimine yönelik çalışmalar şimdiden başladı." dedi.

Ford Motor Company Başkanı ve CEO'su Jim Farley, "Ford'un Red Bull Racing ile Formula 1'e dönüşü, şirket olarak nereye gittiğimizin - giderek daha elektrikli, yazılım tanımlı ve modern araçlar ve deneyimler - bir kanıtıdır. F1; yenilik yapmak, fikirleri ve teknolojileri paylaşmak ve on milyonlarca yeni müşteriyle etkileşim kurmak için inanılmaz derecede uygun maliyetli bir platform olacak." dedi.