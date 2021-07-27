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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan temas sonrası olayın tekrar incelenmesi için resmi talepte bulundu. Perşembe günü FIA, Mercedes ve Red Bull'un katılımıyla özel bir toplantı yapılacak.

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

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McLaren, 2022 F1 sezonu zorluklarıyla nasıl baş ediyor?

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McLaren, 2022 F1 sezonu zorluklarıyla nasıl baş ediyor?
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