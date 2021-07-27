Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Red Bull, Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan temas sonrası olayın tekrar incelenmesi için resmi talepte bulundu. Perşembe günü FIA, Mercedes ve Red Bull'un katılımıyla özel bir toplantı yapılacak.
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Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti
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