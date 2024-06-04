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Formula 1

Resmi: Red Bull, Perez ile iki yıllık yeni anlaşma imzaladı!

Takımın yaptığı açıklamaya göre Sergio Perez, 2026 Formula 1 sezonunun sonuna kadar Red Bull'da yarışmak üzere iki yıllık anlaşma imzaladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull ile yaptığı son anlaşma kapsamında en az 2026 sonuna kadar Max Verstappen'in takım arkadaşı olacak.

34 yaşındaki Meksikalı pilot 2024 sezonuna iyi şekilde başladı ve ilk dört Grand Prix'de üç ikincilik elde etti.

Son zamanlarda yaşanan form düşüklüğü Red Bull'un nihai kararı üzerinde bazı şüpheler yaratmış gibi görünse de, Avusturyalı markanın tercihi "istikrardan yana" oldu.

Takım patronu Christian Horner, “Bu, 2025 sürücü kadromuzu onaylamak için önemli bir zaman! Checo ile çalışmaya devam edeceğimiz için çok mutluyuz."

“Süreklilik ve istikrar takım için önemli. Checo ile Max geçen yıl başarılı ve sağlam bir ortaklık kurarak  takımın şampiyonayı ilk kez 1-2 bitirmesini sağladılar."

“Checo Bahreyn, Suudi Arabistan ve Japonya'daki ikincilikleri ve Çin'deki podyumuyla 2024'e de güçlü bir başlangıç yaptı.” dedi.

Perez ise şöyle devam etti: “Birlikte yolculuğumuza devam etmek için sabırsızlanıyorum. Bu takımın tarihine iki yıl daha katkıda bulunmak üzere burada kalacağım için de çok mutluyum."

“Takımın bir parçası olmak muazzam bir mücadele ve burada olmak harika."

“Bana duydukları güven için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, çok büyük bir güven ve ben de hem pistte hem de pist dışında elde edeceğim sonuçlarla bunun karşılığını vermek istiyorum."

Bu, Carlos Sainz için bir başka kapının daha kapandığı anlamına geliyor.

Şimdi Red Bull'un diğer takımı RB'nin sürücü kadrosunun nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Kaynaklara göre Yuki Tsunoda yakında yeni bir kontrat imzalayacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing, after his opening lap crash

Sergio Perez, Red Bull Racing, after his opening lap crash

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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