Resmi: Red Bull Newey'nin ayrıldığını doğruladı!

Takımın teknik şefinin geleceğiyle ilgili yoğun spekülasyonların ardından Milton Keynes merkezli takım Salı günü Newey'nin ayrılacağını duyurdu.

Red Bull'dan yapılan açıklamada Newey'nin takımdaki görevinin gelecek yılın ilk çeyreğinde sona ereceği ve 2024 yılı boyunca "belirli yarışlara" katılarak değerli katkılarını sunmaya devam edeceği belirtildi.

Red Bull, F1 operasyonundan ayrılmasına rağmen Newey'nin Temmuz ayında Goodwood'da tanıtılacak olan Red Bull'un RB17 hiper otomobil projesi üzerinde çalışmaya devam edeceğini açıkça belirtti.

Takımdan yapılan açıklamada, "Mühendislik şefi, Red Bull'un ilk hiper otomobili olan ve merakla beklenen RB17'nin son geliştirme ve teslimatına odaklanmak için F1 tasarım görevlerinden geri adım atacak. Newey, bu heyecan verici proje tamamlanana kadar projeye dahil olmaya ve kendini adamaya devam edecek." denildi.

Newey 2006 yılından bu yana Red Bull'un F1 takımının bir parçasıydı ve takımın yedi pilotlar ve altı üreticiler şampiyonluğu kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Ayrılma kararı hakkında konuşan Newey, şimdi geri adım atmak için doğru an olduğunu hissettiğini söyledi.

"Küçüklüğümden beri hızlı arabaların tasarımcısı olmak istiyordum. Hayalim F1'de mühendis olmaktı ve bu hayalimi gerçekleştirecek kadar şanslıydım."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Neredeyse yirmi yıldır Red Bull Racing'in yeni kurulan bir takımdan birçok şampiyonluk kazanan bir takıma dönüşmesinde kilit bir rol oynamaktan büyük onur duyuyorum."

"Ancak artık bayrağı başkalarına devretmek ve kendim için yeni mücadeleler aramak için uygun bir an olduğunu düşünüyorum. Bu arada, RB17'nin geliştirilmesinin son aşamalarına gelindi, bu nedenle takımla geçirdiğim sürenin geri kalanında odak noktam bu olacak."

Takım patronu Christian Horner, Newey'nin takımda geçirdiği süre boyunca yaptığı katkıları överken, onun mirasının Milton Keynes'te uzun süre yaşayacağını söyledi.

"Son 20 yılda yaşadığımız en büyük anların hepsi Adrian'ın teknik dümenin başına geçmesiyle gerçekleşti."

"Onun vizyonu ve dehası 20 sezonda 13 şampiyonluk kazanmamıza yardımcı oldu. F1'in ötesinde kavramsallaştırma ve grand prix araçlarının tasarımına daha geniş bir ilham getirme konusundaki olağanüstü yeteneği, değişimi benimseme ve kuralların odaklanılacak en faydalı alanlarını bulma konusundaki olağanüstü yeteneği ve durmak bilmeyen kazanma arzusu, Red Bull Racing'in merhum Dietrich Mateschitz'in bile hayal edebileceğinden daha büyük bir güç haline gelmesine yardımcı oldu."

"Bunun da ötesinde, Adrian'la geçirdiğimiz son 19 yıl çok eğlenceliydi. Benim için Adrian Red Bull'a katıldığında zaten bir süperstar tasarımcıydı. Yirmi yıl ve 13 şampiyonluktan sonra gerçek bir efsane olarak aramızdan ayrılıyor."

"O aynı zamanda benim arkadaşım ve ortaklığımıza kattığı her şey için sonsuza kadar minnettar kalacağım biri. Geride bıraktığı miras Milton Keynes'in salonlarında yankılanacak ve RB17 Pist Otomobili bizimle geçirdiği zamana uygun bir vasiyet ve miras olacak."

Newey'nin kariyerinde atacağı bir sonraki adım konusunda kesin bir karar verip vermediği henüz belli değil ancak Newey'nin adı en çok Ferrari ile anılıyor ve Ferrari de Newey'yi yeniden ön sıralara çıkma çabalarının bir parçası olarak bünyesine katmak istiyor.