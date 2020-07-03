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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!

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Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Tem 2020 16:27

Red Bull, bugün itibariyle Mercedes'in DAS sistemini resmi olarak protesto etti.

Mercedes, sezon öncesi testlerinde, direksiyonu ileri geri iterek tekerlek açısını değiştirdiği DAS sistemini kullanmaya başlamıştı. Bu, çözüm gridi ikiye böldü. Bazıları bunun çok akıllıca bir çözüm olduğunu ve yasal olabileceğini savunurken, bazıları da tam aksine yasal olmadığını savundu.

Bu sistemin yasallığını sorgulayan takımların başında Red Bull geliyordu ve eğer Avustralya GP iptal edilmeseydi, o yarışta sistemi protesto edeceklerdi.

Tutumunda geri adım atmayan Red Bull, normalde perşembe günü Avusturya'da protesto yolunu seçecekti ancak bunu resmi olarak yapmadan önce cuma günü sistemin kullanılmasını beklediler. Mercedes bugün bu sistemi Avusturya'da kullandı ve Red Bull resmi olarak protesto yolunu seçti.

FIA, Cuma günü Red Bull Ring'de Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas tarafından kullanılan Mercedes araçlarına ilişkin Red Bull tarafından resmi bir protesto uygulandığını doğruladı.

Her iki sürücü de DAS'ı kullandıkları antrenman seanslarını 1. ve 2. sıralarda bitirmişlerdi.

Mercedes ve Red Bull, Cuma günü yerel saatle 19:10'da (TSI 20:10) Avusturya'da FIA hakemleriyle bir araya gelecekler.

Red Bull, iki madde üzerinden protesto uyguladı. Bunlardan ilki teknik düzenlemelerin 3.8, ikincisi ise 10.2.3. maddesine ilişkindi. Red Bull, Mercedes'in bu iki maddeyi ihlal ettiğini düşünüyor.

Madde 10.2.3'te "Araç hareket halindeyken herhangi bir süspansiyon sisteminde herhangi bir ayarlama yapılamaz" ifadesi yer alıyor.

Madde 3.8'de aerodinamik etkiye dikkat çekilerek "aracın herhangi bir spesifik parçası, aracın aerodinamik performansını etkiliyorsa, araç gövdesi ile alakalı kurallara uygun olmalıdır" ve "aracın herhangi bir parçasına sıkı sıkıya sabitlenmelidir" deniyor.

Madde 3.6.8'de açıklanan sürücü tarafından ayarlanan karoser parçaları ile  Madde 11.4, 11.5 ve 11.6'da açıklanan parçalar haricinde aracın aerodinamik performansını etkileyen her parça hareketsiz olmalı.

DAS, 2021 sezonu için planlanan teknik düzenlemeler çerçevesinde gelecek yıl zaten yasaklanacak.

 

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Seri Formula 1
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Editör Luke Smith

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