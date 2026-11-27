Formula 1 Katar GP
Resmi: Red Bull, Hadjar’ın pit alanındaki kazası nedeniyle para cezası aldı
Katar GP’nin ilk antrenman seansında Isack Hadjar’ın pit ayrılırken sol arka lastiğin bir mekanikerin ayağını ezmesi üzerine Red Bull’a 30 bin euroluk para cezası verildi
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 19:40
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Katar Grand Prix’si birinci antrenman seansı sırasında ön kanat ayarı için pite giren Isack Hadjar, saniyeler sonra hareket izni alarak pit alanından ayrıldı. Ancak henüz güvenli koşullar sağlanmadan verilen çıkış sinyali sırasında aracın sol arka lastiği bir mekanikerin ayağına temas etti ve soğutma cihazının yerinden çıkan bir parçası başka bir takım çalışanı tarafından uzaklaştırıldı.
Olayın ardından takım personelinin güvenli olmayan bir konumda bulunması gerekçesiyle FIA Uluslararası Spor Kuralları’nın 12.2.1.h maddesi uyarınca hakemlerin huzuruna çağrılan Red Bull’a 30 bin euroluk para cezası verildi. Bu cezanın bir kısmı 12 ay boyunca benzer bir ihlal yaşanmaması şartıyla ertelendi.
Takım temsilcisinin prosedür hatasını kabul ettiğini belirten FIA hakemleri, karar gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Takım temsilcisi, yeni bir ekip üyesinin normal prosedürde yer almamasına rağmen sol arka frenleri soğutmak için bir fan yerleştirdiğini açıkladı.”
“Sonuç olarak araç, ekip üyesi fanı henüz kaldırmadan pit alanından çıkmaya başladı. Bu durum, aracın fanın bir parçası hala yerindeyken hareket etmesine ve daha da önemlisi ekip üyesinin ayağının aracın sol arka tekerleğiyle temas etmesine yol açtı.”
“Pit stop sırasında takım üyelerinin güvenliği, seansın serbest antrenman ya da yarış olmasından bağımsız olarak en üst düzeyde önem taşımaktadır.”
“Takım temsilcisi, yaşanan durumun takımdan kaynaklanan bir prosedür hatası olduğunu kabul etmiştir. Verilen ceza, son yıllarda benzer olaylara uygulanan yaptırımlarla tutarlıdır."
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