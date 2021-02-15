Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!

Honda, geçen yılın sonlarına doğru 2021'in ardından Formula 1 projesini sonlandıracağını ve artık F1 için güç ünitesi tedarik etmeyeceklerini açıklamıştı. Honda, 2015 yılında spora dönmüştü ve o günden bu yana McLaren, AlphaTauri ve Red Bull'a güç ünitesi sağlamıştı.

Japon üretici, başlangıçta rakiplerinin çok gerisinde kalsa da, son yıllarda büyük adımlar attı ve artık en iyi ünitelerden birisine sahip.

Red Bull, Honda'nın spordan çekilme kararı almasının ardından başka bir üreticiye geçmek yerine, Japon üreticinin motorlarını bağımsız olarak kullanmak istiyordu.

Plan, Red Bull'un Honda güç ünitelerinin bakımını yaparak kullanmaya devam etmesiydi. Ancak bunun için güç ünitelerinin gelişiminin dondurulması gerekiyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan F1 Komisyonu toplantısında motorların gelişiminin 2021 sonrası dondurulmasına karar verildi.

Bu sayede Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın motor projesini devralacak ve Japon üreticinin güç ünitelerini bağımsız olarak kullanmaya devam edecek.

Red Bull, bugün yaptığı açıklamada Honda güç ünitesini 2025'teki yeni motor dönemine kadar kullanma konusunda Japon üretici ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu üniteyi Red Bull'un diğer takımı AlphaTauri de kullanacak.

Red Bull, şimdi motor projesini yürütmek için Red Bull Powertrains Limited Şirketi'ni kurdu. Bu yeni bölüm, Red Bull Racing'i Milton Keynes'teki ana fabrikasının bulunduğu, Red Bull Teknoloji Merkezi'nde yer alacak ve yönetilecek.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Dr. Helmut Marko, "Bu konuyu bir süredir Honda ile tartışıyoruz ve FIA'nın 2022'den itibaren güç ünitesinin gelişimini dondurmaya karar vermesinin ardından, nihayet Honda'nın hibrit güç ünitelerinin düzenli olarak kullanımı konusunda anlaşma yapabiliriz."

"Honda'ya, bu konudaki işbirliklerinden ve hem Red Bull Racing hem de Scuderia AlphaTauri'nin bu rekabetçi güç ünitelerine sahip olmaya devam etmesine yardımcı olduğu için minnettarız. Red Bull Powertrains Limited'in kurulması, Red Bull için cesur bir hamle olacak. Ancak bunu dikkatli ve ayrıntılı bir incelemeden sonra yapıyoruz. Gerekli olan büyük çalışmalarında farkındayız, ancak bu yeni şirketin yaratılmasının her iki takım için de en rekabetçi seçenek olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner şunları ekledi: "Bu anlaşma, Red Bull'un Formula 1 yolculuğu için önemli bir adımı temsil ediyor."

"Honda, sporu bırakma kararını verdiğinde anlaşılır şekilde hayal kırıklığına uğradık, çünkü ilişkimiz kısa sürede başarı getirdi, ancak bu yeni anlaşmayı kolaylaştırma konusundaki çabalarından ötürü minnettarız."

"Honda, her iki takıma da rekabetçi güç üniteleri sağlayabilmek adına hibrit teknolojisine önemli bir yatırım yaptı.

"Şimdi güç ünitesi departmanını şirket içine getirip, yeni tesisleri ve personeli Teknoloji Kampüsümüze entegre etmek için gereken çalışmalara başlıyoruz."

"Aynı zamanda Honda ile resmi güç ünitesi tedarikçisi olarak son sezonumuzda, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmeye odaklanmış durumdayız."