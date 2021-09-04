Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'in COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Kimi Raikkonen, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında yer almış ve takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin aksine ilk ona girememişti.

Fin pilot bugün de piste çıkmaya hazırlanıyordu fakat COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Cumartesi sabahı açıklama yayınlayan FIA, Zandvoort'taki son antrenman seansından önce Alfa Romeo sürücüsü Raikkonen'in testinin pozitif çıktığını ve hafta sonunun kalan kısmında yarışamayacağını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi: "FIA, Formula 1 ve Alfa Romeo Racing ORLEN, 2021 FIA Formula 1 Hollanda Grand Prix'si öncesinde Kimi Räikkönen'in COVID-19 için yaptığı PCR testinin pozitif çıktığını doğruluyor."

“COVID-19 protokolleri uyarınca bu hafta sonunun kalan kısmında yer almayacak."

Alfa Romeo,  Raikkonen'in "semptom göstermediğini ve moralinin yerinde olduğunu" da açıkladı.

Takım, "Kendisini hemen otelinde izole etti. Takım yakın temaslarla alakalı hemen soruşturma başlattı ve bu hafta sonunun kalan kısmında takım üzerinde başka bir etkiye sahip olması beklenmiyor." açıklamasını yaptı.

Takım bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Fin pilotun yerini takımın yedek pilotu Robert Kubica'nın alacağını açıkladı.

Kubica, üçüncü antrenman seansıyla beraber direksiyona geçecek ve 2019 Abu Dhabi'den sonra ilk yarışına çıkacak.

Polonyalı pilot bu yıl bazı yarışlarda cuma günü C41'i test ettiği için aracı gayet iyi biliyor ve simülatörde de bolca çalışma yapmıştı.

Fakat Zandvoort pistinde ilk kez yarışacak ve üçüncü antrenman seansıyla beraber zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacak.

Raikkonen'in karantina süreci 10 gün sürerse, Polonyalı pilotun Monza'da da yarışma ihtimali olabilir.

paylaşım
yorumlar
Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"

Önceki haber

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

26 dk
2
Formula 1

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

2 s
3
Formula 1

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"

13 s
4
Formula 1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

11 s
5
Formula 1

Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"

1 s
Son Haberler
Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
F1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

26dk
Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"
F1

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"

51dk
Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"
F1

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"

1 s
Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"
F1

Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"

1 s
Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"
F1

Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"

2 s
Son Videolar
F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
10 s

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
22 s

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
22 s

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Zandvoort'ta sanal bir tur 01:24
Formula 1
1 Eyl 2021

Zandvoort'ta sanal bir tur

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz" Hollanda GP
Formula 1

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak" Hollanda GP
Formula 1

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"

Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var" Hollanda GP
Formula 1

Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"

Çok Okunanlar Bugün

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
Formula 1 Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo, Mercedes motoruna mı geçiyor?

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Henüz coşkuya kapılmak için erken"

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Red Bull’un motorumuzu sorgulamasını seviyoruz”

Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"

Sainz: "Mercedes ve Red Bull hâlâ Ferrari'nin önünde"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Mercedes ve Red Bull hâlâ Ferrari'nin önünde"

Son Haberler

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
Formula 1 Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "İstediğimiz seviyede değiliz"

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Hedefimiz ikinci bölüme kalmak"

Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Araçla ilgili güven eksikliğim var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.