Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Kimi Raikkonen, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında yer almış ve takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin aksine ilk ona girememişti.

Fin pilot bugün de piste çıkmaya hazırlanıyordu fakat COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Cumartesi sabahı açıklama yayınlayan FIA, Zandvoort'taki son antrenman seansından önce Alfa Romeo sürücüsü Raikkonen'in testinin pozitif çıktığını ve hafta sonunun kalan kısmında yarışamayacağını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi: "FIA, Formula 1 ve Alfa Romeo Racing ORLEN, 2021 FIA Formula 1 Hollanda Grand Prix'si öncesinde Kimi Räikkönen'in COVID-19 için yaptığı PCR testinin pozitif çıktığını doğruluyor."

“COVID-19 protokolleri uyarınca bu hafta sonunun kalan kısmında yer almayacak."

Alfa Romeo, Raikkonen'in "semptom göstermediğini ve moralinin yerinde olduğunu" da açıkladı.

Takım, "Kendisini hemen otelinde izole etti. Takım yakın temaslarla alakalı hemen soruşturma başlattı ve bu hafta sonunun kalan kısmında takım üzerinde başka bir etkiye sahip olması beklenmiyor." açıklamasını yaptı.

Takım bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Fin pilotun yerini takımın yedek pilotu Robert Kubica'nın alacağını açıkladı.

Kubica, üçüncü antrenman seansıyla beraber direksiyona geçecek ve 2019 Abu Dhabi'den sonra ilk yarışına çıkacak.

Polonyalı pilot bu yıl bazı yarışlarda cuma günü C41'i test ettiği için aracı gayet iyi biliyor ve simülatörde de bolca çalışma yapmıştı.

Fakat Zandvoort pistinde ilk kez yarışacak ve üçüncü antrenman seansıyla beraber zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacak.

Raikkonen'in karantina süreci 10 gün sürerse, Polonyalı pilotun Monza'da da yarışma ihtimali olabilir.