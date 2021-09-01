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Resmi: Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli oluyor!
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, 2021 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılacağını ve emekli olacağını duyurdu.
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Resmi: Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli oluyor!
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