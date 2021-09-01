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Önceki / Wolff: "Zandvoort'ta kimin önde olacağını görmek ilginç olacak"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Resmi: Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli oluyor!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, 2021 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılacağını ve emekli olacağını duyurdu.

Resmi: Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli oluyor!

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Wolff: "Zandvoort'ta kimin önde olacağını görmek ilginç olacak"

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Wolff: "Zandvoort'ta kimin önde olacağını görmek ilginç olacak"
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