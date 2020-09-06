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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Racing Point, fren kanalı ile ilgili cezaya yaptığı itirazı geri çekti!

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Resmi: Racing Point, fren kanalı ile ilgili cezaya yaptığı itirazı geri çekti!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Racing Point, listelenen parça kurallarına ilişkin açıklamalardan sonra FIA'nın arka fren kanalı tasarımı konusundaki kararına yaptığı itirazı geri çekti.

Racing Point, Mercedes'in arka fren kanalı tasarımını kurallarda izin verilmeyen şekilde kopyaladığı gerekçesiyle 15 puan silme ve 400 bin euro para cezası almıştı.

Ancak Racing Point takımı, dava boyunca kuralları ihlal edecek hiçbir şey yapmadığını ve bu yüzden masum olduğunu savundu.

Racing Point, kuralların açıklığa kavuşturulması ve cezasının kaldırılması amacıyla FIA'nın Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne itiraz edeceğini açıklamıştı.

Ancak Racing Point, takımlarla yapılan görüşmeler ve listelenen/listelenmeyen parçaların kullanımına ilişkin kurallar hakkında FIA'nın yaptığı açıklama sonrası Pazar günü itibariyle itirazını geri çekti.

Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, in the pit lane

Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, in the pit lane

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, and Sergio Perez, Racing Point RP20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, and Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Racing Point, "Ekiplerin kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz ve FIA'nın listelenen ve listelenmeyen parçalarla ilgili ihtiyaç duyulan açıklamanın sağlanmasından ötürü mutluyuz."

"Temyiz sürecine dahil olan görevliler ve tüm taraflar, düzenlemelerde bir açık bulunmadığını ve bunları kasıtlı olarak ihlal etmediğimizi kabul ettiler."

"Artık düzenlemeler etrafındaki belirsizlik çözüldüğüne göre, sporun geniş çıkarları için başvurumuzu geri çekmeye karar verdik."

"Bu sorun hem bizim hem de diğer takımların dikkatini dağıtıyor, ancak şimdi biz ve diğer ekipler, sadece yapmak için burada olduğumuz şeye, yani sıkı mücadeleye ve milyonlarca F1 taraftarına heyecan yaşatmaya odaklanabiliriz." dedi.

Bu kararla, Racing Point'le ilgili kararı temyize götüren tek taraf olarak Ferrari kaldı. İtalyan ekibe ek olarak McLaren, Renault ve Williams da karara itiraz etmişti. Ancak bu üç ekip karara yaptıkları itirazı geri çektiler.

Ferrari Formula 1 takımı, FIA'nın 2021 kurallarını net bir şekilde değiştireceğini garanti etmesi halinde Racing Point'in kopya davasıyla ilgili verilen karara itirazını geri çekeceğini işaret etmişti.

Mattia Binotto, "Biz protestomuzu doğruladık ve geçmiş yarışlarda hakemlerin aldıkları kararı temyize götürdük."

"Bunun nedeni, bu sene Racing Point'in yaptığı şeyin doğru olmadığına ikna olmuş olmamız. Bunun sporun prensiplerine aykırı olduğuna ve gelecekte olmaması gerektiğine inanıyoruz."

"Bu açıdan FIA'dan konuyla alakalı açıklama istiyoruz. Ancak bu konuda kurallarda bir değişiklik yapılırsa ve 2021 için bir teknik direktif yayınlanırsa, kopyalamanın mümkün olmayacağından emin olursak, o zaman itirazımızı geri çekmeye hazırız." demişti.

 

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Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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