Formula 1 Las Vegas GP
Resmi: Racing Bulls, sıralama seansının ardından 5 bin euro para cezası aldı
Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarının ardından incelenen olayda Racing Bulls'a telsiz arızası kaynaklı tehlikeli pit çıkışı nedeniyle 5.000 euro para cezası verildi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Kas 2026 08:30
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Arvid Lindblad, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarının tamamlanmasının ardından hakemler tarafından incelenen tek olayda karar açıklandı. İkinci bölümdeki son turlar öncesinde Racing Bulls ekibi, Arvid Lindblad'ı pitten tehlikeli şekilde çıkararak hızlı şeritte ilerleyen Williams pilotu Alexander Albon'un doğrudan önüne gönderdi.
İnceleme sırasında hatasını kabul eden takım, meydana gelen aksaklığın telsiz sistemindeki bir arızadan kaynaklandığını bildirdi. Olayın kasıtlı olmadığını kabul eden FIA hakemleri, Racing Bulls'a 5.000 euro para cezası verirken sıralama turlarını altıncı sırada tamamlayan Arvid Lindblad, herhangi bir ceza almadı.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images
FIA hakemlerini Racing Bulls hakkındaki karar metninde şu ifadelere yer verildi: "41 numaralı araç (Lindblad), pit pozisyonundan hızlı şeritte yaklaşmakta olan 23 numaralı aracın (Albon) önüne çıkarıldı.”
“Hakemler bunun tehlikeli bir sürüşü teşkil ettiğine karar verdi. Duruşma sırasında takım temsilcisi çıkışın tehlikeli olduğunu kabul etti ve telsiz iletişim sistemindeki bir arızanın koordinasyonu etkilediğini açıkladı.”
“Hakemler bu açıklamayı kabul etti ve iletişim arızasının kasıtlı olmadığını doğruladı. Ancak olaya yol açan koşullar, 41 numaralı aracın başka bir aracın önüne çıkarıldığı gerçeğini değiştirmiyor.”
“Hakemler, güvenilir iletişimin güvenlik prosedürünün önemli bir unsuru olduğunu ve bir iletişim arızası durumunda uygun yedek düzenlemelerin hazır bulundurulması gerektiğini belirtti."
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