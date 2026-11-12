Formula 1
Resmi: Racing Bulls, 2027'de yola Lawson ve Lindblad ile devam ediyor!
Liam Lawson ve Arvid Lindblad, 2027 sezonunda da Racing Bulls adına yarışacaklar.
Zeynep Taş
Düzenlendi: 12 Kas 2026 11:09
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Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Son zamanlarda Liam Lawson'ın Racing Bulls'taki koltuğu ile ilgili pek çok spekülasyon gerçekleşmiş, hatta takımın genç pilot Nikola Tsolov ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Takımın Tsolov'a özel test fırsatları sunması bu iddiaları daha da güçlendirmişti.
Ancak Lawson'ın, özellikle son yarışlarda gösterdiği performansla göz doldurmaya devam etti. Yeni Zelandalı pilot, Malezya'da gerçekleşen Bahreyn Grand Prix'sinden bu yana ilk 10'da yer alarak istikrarlı puan serisini sürdürüyordu.
Nitekim elde ettiği bu sonuçlar takımın kararında etkili oldu ve 12 Kasım Perşembe günü yapılan açıklamada Racing Bulls, 2027 sezonunda da yola Liam Lawson ile devam edeceğini duyurdu.
Aynı zamanda, ümit vadeden çaylak sezonunun ardından Arvid Lindblad'a da ikinci bir sezon için fırsat verildi. Böylece ikili, takımdaki birlikteliklerini üst üste ikinci sezona taşıyacak.
Takım patronu Alan Permane, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2027 sezonunda Liam ve Arvid ile devam edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."
"İkisi de sezon boyunca yeteneklerini ve potansiyellerini ortaya koydular. Hem bireysel olarak hem de bir ikili olarak kaydettikleri gelişimi gördük."
"Bu kadronun bizim için en iyi sürücü kadrosu olduğundan hiç şüphem yok. Birlikte, bu yıl kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine koymak, kendimizi geliştirmeye devam etmek ve 2027'de hedeflerimize ulaşma yolunda bir sonraki adımı atmak için sağlam bir temele sahibiz."
Lawson ise, "Önümüzdeki yıl Visa Cash App Racing Bulls ile devam edecek olmaktan çok mutluyum. Birlikte harika bir sezon geçirdik ve takım hızlı bir araç ortaya çıkarmak için çok çalıştı. Bu aracı kullanmaktan büyük keyif aldım."
"Takımın şampiyonada beşincilik mücadelesini sürdürdüğü tarihi bir sezonun parçası olmak harika hissettiriyor. Bu başarı, hem pistte hem de fabrikada çalışan herkesin yoğun emeğinin bir göstergesi."
"Arvid ile birlikte bu ivmeyi 2027'ye taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok olumlu bir şey inşa ediyoruz ve birlikte başarabileceklerimiz konusunda heyecanlıyım." şeklinde konuştu.
Lindblad da Formula 1'deki ilk sezonunu 'çok özel' olarak nitelendirirken, 2027'de bu sağlam temelin üzerine koymayı hedeflediğini söyledi.
"Formula 1'deki ilk sezonuma dönüp baktığımda, sezon öncesi ilk testten itibaren yeni deneyimler ve öğrendiklerimle dolu, gerçekten özel bir yıl geçirdiğimi söyleyebilirim."
"Çaylak sezonum boyunca öğrendiğim her şeyin üzerine koymak için gelecek yılın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bizi heyecan verici bir yıl bekliyor ve Liam ile birlikte yarışmaya devam edecek olmaktan mutluyum."
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- Motorsport.com Ekibi
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