Formula 1

Resmi: Racing Bulls, 2027'de yola Lawson ve Lindblad ile devam ediyor!

Liam Lawson ve Arvid Lindblad, 2027 sezonunda da Racing Bulls adına yarışacaklar.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 12 Kas 2026 11:09

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Son zamanlarda Liam Lawson'ın Racing Bulls'taki koltuğu ile ilgili pek çok spekülasyon gerçekleşmiş, hatta takımın genç pilot Nikola Tsolov ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Takımın Tsolov'a özel test fırsatları sunması bu iddiaları daha da güçlendirmişti.

Ancak Lawson'ın, özellikle son yarışlarda gösterdiği performansla göz doldurmaya devam etti. Yeni Zelandalı pilot, Malezya'da gerçekleşen Bahreyn Grand Prix'sinden bu yana ilk 10'da yer alarak istikrarlı puan serisini sürdürüyordu.

Nitekim elde ettiği bu sonuçlar takımın kararında etkili oldu ve 12 Kasım Perşembe günü yapılan açıklamada Racing Bulls, 2027 sezonunda da yola Liam Lawson ile devam edeceğini duyurdu.

Aynı zamanda, ümit vadeden çaylak sezonunun ardından Arvid Lindblad'a da ikinci bir sezon için fırsat verildi. Böylece ikili, takımdaki birlikteliklerini üst üste ikinci sezona taşıyacak.

Takım patronu Alan Permane, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2027 sezonunda Liam ve Arvid ile devam edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"İkisi de sezon boyunca yeteneklerini ve potansiyellerini ortaya koydular. Hem bireysel olarak hem de bir ikili olarak kaydettikleri gelişimi gördük."

"Bu kadronun bizim için en iyi sürücü kadrosu olduğundan hiç şüphem yok. Birlikte, bu yıl kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine koymak, kendimizi geliştirmeye devam etmek ve 2027'de hedeflerimize ulaşma yolunda bir sonraki adımı atmak için sağlam bir temele sahibiz."

Lawson ise, "Önümüzdeki yıl Visa Cash App Racing Bulls ile devam edecek olmaktan çok mutluyum. Birlikte harika bir sezon geçirdik ve takım hızlı bir araç ortaya çıkarmak için çok çalıştı. Bu aracı kullanmaktan büyük keyif aldım."

"Takımın şampiyonada beşincilik mücadelesini sürdürdüğü tarihi bir sezonun parçası olmak harika hissettiriyor. Bu başarı, hem pistte hem de fabrikada çalışan herkesin yoğun emeğinin bir göstergesi."

"Arvid ile birlikte bu ivmeyi 2027'ye taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok olumlu bir şey inşa ediyoruz ve birlikte başarabileceklerimiz konusunda heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

Lindblad da Formula 1'deki ilk sezonunu 'çok özel' olarak nitelendirirken, 2027'de bu sağlam temelin üzerine koymayı hedeflediğini söyledi.

"Formula 1'deki ilk sezonuma dönüp baktığımda, sezon öncesi ilk testten itibaren yeni deneyimler ve öğrendiklerimle dolu, gerçekten özel bir yıl geçirdiğimi söyleyebilirim."

"Çaylak sezonum boyunca öğrendiğim her şeyin üzerine koymak için gelecek yılın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bizi heyecan verici bir yıl bekliyor ve Liam ile birlikte yarışmaya devam edecek olmaktan mutluyum."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Sepang, 2027 F1 sezonunun açılış yarışı olacağına dair iddialara yanıt verdi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





George Russell, kendi karting akademisini kurdu!



Formula 1



Formula 1 40 dk



George Russell, kendi karting akademisini kurdu!





Hamilton'dan Ferrari'ye net mesaj: "Kimse beni susturamayacak"



Formula 1



Formula 1 2 s



Hamilton'dan Ferrari'ye net mesaj: "Kimse beni susturamayacak"





Mekies: "Brezilya'da saf hız anlamında McLaren bizden daha iyiydi"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



1 g



Mekies: "Brezilya'da saf hız anlamında McLaren bizden daha iyiydi"

Son Haberler





Resmi: Racing Bulls, 2027'de yola Lawson ve Lindblad ile devam ediyor!



Formula 1



F1 Formula 1 6 dk



Resmi: Racing Bulls, 2027'de yola Lawson ve Lindblad ile devam ediyor!





Sepang, 2027 F1 sezonunun açılış yarışı olacağına dair iddialara yanıt verdi



Formula 1



F1 Formula 1 11 dk



Sepang, 2027 F1 sezonunun açılış yarışı olacağına dair iddialara yanıt verdi





Cadillac’ta Bottas’ın koltuğu tehlikede: İki isim öne çıkıyor



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



18 dk



Cadillac’ta Bottas’ın koltuğu tehlikede: İki isim öne çıkıyor





George Russell, kendi karting akademisini kurdu!



Formula 1



F1 Formula 1 40 dk



George Russell, kendi karting akademisini kurdu!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol