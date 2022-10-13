Resmi: Pourchaire, ABD'de 1. antrenman seansında Alfa Romeo koltuğuna geçecek

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Ağustos ayında Hungaroring'de Alfa Romeo'nun 2019 aracı C38 ile özel bir test yapan 19 yaşındaki sürücü, Circuit of the Americas'ta kariyerinin ilk F1 seansına katılmaya hazırlanıyor.

Pourchaire, takımın tecrübeli ismi Valtteri Bottas'ın yerini alacak.

Çaylak Guanyu Zhou'nun Bahreyn'de ilk yarışına çıkması FIA tarafından çaylak sürücülere koltuk tahsisi programının bir parçası olarak kabul gördü, dolayısıyla takım bu konudaki gerekliliklerini de yerine getirmiş olacak.

Alfa Romeo ayrıca Pourchaire'in 2023 için yedek sürücü görevine terfi edeceğini de açıkladı. Mevcut yedek pilot Robert Kubica'nın durumu ise belirsiz.

Bu sezon Sakhir, Imola ve Hungaroring'de olmak üzere yarış Pourchaire, "Austin'de ilk antrenman seansıma çıkacağım için çok heyecanlıyım."

"Bir Formula 1 aracının direksiyonuna ikinci kez geçeceğim, ancak bu kez resmi bir seansa katılacağım için bazı açılardan ilk kez direksiyon başında gibi hissedeceğim."

"Bu, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Alfa Romeo'ya bana güvendikleri ve bu inanılmaz fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum."

"Piste çıkmayı dört gözle bekliyorum, bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmaya ve yarış hazırlıkları için takımı desteklemek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

Théo Pourchaire, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur ise pilotunun 2019'da Sauber Akademisi'ne katılmasından bu yana kaydettiği ilerlemeyi övdü.

Vasseur, "Theo hem bu sezon hem de önceki yıllarda harika performanslar sergiledi."

"Akademimizin bir üyesi olarak neredeyse dört yıldır kendisiyle yakın bir şekilde çalışıyoruz ve hem bir pilot, hem de bir insan olarak sürekli ilerlemesi ve gelişmesinden etkilendik."

"Ona önümüzdeki hafta ilk seansına çıkma fırsatı sunmaktan ötürü mutluyuz, bu hak edilmiş bir fırsat ve takımın ABD GP'si öncesi değerli veriler toplamasına yardımcı olacağı için performansıyla bizi bir kez daha etkileyeceğinden eminim." dedi.

Pourchaire Austin'de ilk antrenman seansına katılacak tek çaylak değil. 2021 Formula 2 ikincisi Robert Shwartzman Ferrari, Logan Sargeant ise Williams ile pistte olacak.

Antonio Giovinazzi ise bu hafta Haas ile son antrenmanına çıkacak. Takım, Meksika ve Abu Dhabi'de ise Pietro Fittipaldi ile piste çıkacak.