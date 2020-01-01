Resmi: PKN Orlen, Alfa Romeo'nun isim sponsoru oldu!

Polonyalı petrol şirketi olan PKN Orlen, geçen yıl ilk kez Formula 1'e katılmış ve Williams'ın sponsoru haline gelmişti.

Ancak Robert Kubica, kötü geçen yılın ardından İngiliz ekipten ayrıldı ve PKN Orlen de son sırada kalan takımla devam etmeme kararı aldı.

Haas ve Racing Point'le yapılan görüşmelerden istenen sonuç alınamazken, son olarak Alfa Romeo ile görüşme yaptılar ve resmi imzalar bugün itibariyle atıldı.

PKN Orlen, yapılan açıklamaya göre 2020'de Alfa Romeo'nun "eş isim sponsoru" haline gelecek. Böylelikle takımın adı Alfa Romeo Racing Orlen olacak.

Anlaşma kapsamında PKN Orlen logoları, C39 aracında ve tüm takım kıyafetleri ile takım ekipmanlarında yer alacak.

Alfa Romeo Racing'in takım patronu Frederic Vasseur, "PKN ORLEN ile yapılan heyecan verici yeni ortaklık, iki tarafın da yeni ortaklık konusunda hevesli olduğunu belirttiği bir açıklama. Bu açıklama, ortak projemiz hakkında olan hırsımızı ve Formula 1'in en üst kısmında yarışma isteğimizi kanıtlıyor. PKN ORLEN'in üstün desteği takımımız için muhteşem bir partnerlik." dedi.

PKN Orlen'in CEO'su Daniel Obajtek ise, "İş dünyasında olduğu gibi, sporda da tutarlı olmak çok önemli. Geçen yıl Robert Kubica'nın Formula 1'e dönüşüne destek verdiğimizde PKN Orlen markası tarihinde de yeni bir bölüm açtığımızı biliyorduk. Geçen sezon, dünyanın en prestijli yarışların getirdiği faydalar, beklentilerimizi aştı. Logomuzun 16 yarış sonraki değeri 110 milyon PLN'yi geçti. Perakende ağındaki kârı da önemli oranda arttırdık. Bugün muazzam geleneklere ve tarihe sahip böyle bir ekiple anlaşarak önemli bir adım daha atıyoruz." dedi.