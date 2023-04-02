Önceki / Horner: "Son turlarda kırmızı bayrak çıkarmak, doğru bir karardı" Sonraki / Haas'ın protestosu reddedildi, Avustralya GP sonucu kesinleşti
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Resmi: Pierre Gasly, Avustralya'da ceza almaktan kurtuldu!

Alpine F1 pilotu Pierre Gasly, 2023 Avustralya GP'nin son bölümünde sebep olduğu kaza nedeniyle yapılan incelemeden ceza almaktan kurtuldu. Gasly böylece sıradaki yarış Azerbaycan GP'den men olmaktan da kurtulmuş oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Resmi: Pierre Gasly, Avustralya'da ceza almaktan kurtuldu!
Haberi dinle

Avustralya'da çok iyi bir yarış geçiren ve son kırmızı bayrak seansı öncesinde Carlos Sainz'ın hemen arkasında 5. sırada bulunan Gasly için işler, yarışın son iki turunda tersine döndü.

Gridden verilen son startta 5. sırada bulunan Gasly, ilk virajda pist dışına çıkmasının ardından ikinci virajda takım arkadaşı Esteban Ocon'un hemen önünde piste geri dönmeyi başardı. İkinci virajdan sonraki hızlanma bölümünde Ocon daha iyi bir ivme yakalayarak sağdan atağa kalktı ancak Gasly onu göremeyip dışarı doğru açılınca iki Alpine pilotu kazaya karıştılar ve yarışa veda ettiler.

Bu olayın ardından yarış bir kez daha durdurulurken yarış tamamlandıktan sonra Gasly, Ocon'la yaşadığı kaza nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Gasly, geçen sene karıştığı olaylar nedeniyle 10 ceza puanına sahipti. Kurallara göre 12 aylık periyotlar içerisinde 12 ceza puanına ulaşan bir pilota sıradaki yarıştan men cezası veriliyor.

Gasly'nin Avustralya GP öncesinde toplam 10 puanı vardı ve bir sonraki düşüş 22 Mayıs'ta olacaktı.

Gasly, Avustralya GP sonrasında yapılan incelemede ceza alsaydı otomatik olarak sıradaki yarış olan Azerbaycan GP'den men edilmiş olacaktı. Ancak bu karar ile cezadan kurtulmuş oldu.

Yapılan açıklamada, tüm verilerin incelenip pilotların ve takım temsilcilerinin dinlenmesinin ardından yaşanan kazanın ilk turda yaşanabilecek bir kaza olduğu, her iki pilotun bunu kabul ettiği ve olayla ilgili daha fazla bir yaptırımın olmayacağı belirtildi.

paylaşım
yorumlar

Horner: "Son turlarda kırmızı bayrak çıkarmak, doğru bir karardı"

Haas'ın protestosu reddedildi, Avustralya GP sonucu kesinleşti
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Wolff: "VSC nedir, güvenlik aracı nedir, kırmızı bayrak nedir tam olarak belirtilmeli"

Wolff: "VSC nedir, güvenlik aracı nedir, kırmızı bayrak nedir tam olarak belirtilmeli"

Formula 1
Avustralya GP

Wolff: "VSC nedir, güvenlik aracı nedir, kırmızı bayrak nedir tam olarak belirtilmeli" Wolff: "VSC nedir, güvenlik aracı nedir, kırmızı bayrak nedir tam olarak belirtilmeli"

Haas'ın protestosu reddedildi, Avustralya GP sonucu kesinleşti

Haas'ın protestosu reddedildi, Avustralya GP sonucu kesinleşti

Formula 1
Avustralya GP

Haas'ın protestosu reddedildi, Avustralya GP sonucu kesinleşti Haas'ın protestosu reddedildi, Avustralya GP sonucu kesinleşti

Avustralya GP organizatörleri de inceleme altında!

Avustralya GP organizatörleri de inceleme altında!

Formula 1
Avustralya GP

Avustralya GP organizatörleri de inceleme altında! Avustralya GP organizatörleri de inceleme altında!

Son Haberler

Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"

Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi" Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"

Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"

Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"

F1 Formula 1

Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok" Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"

Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"

Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip" Brown: "Piastri ve Norris eşit hıza sahip"

Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.