Resmi: Pierre Gasly, Avustralya'da ceza almaktan kurtuldu!

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Avustralya'da çok iyi bir yarış geçiren ve son kırmızı bayrak seansı öncesinde Carlos Sainz'ın hemen arkasında 5. sırada bulunan Gasly için işler, yarışın son iki turunda tersine döndü.

Gridden verilen son startta 5. sırada bulunan Gasly, ilk virajda pist dışına çıkmasının ardından ikinci virajda takım arkadaşı Esteban Ocon'un hemen önünde piste geri dönmeyi başardı. İkinci virajdan sonraki hızlanma bölümünde Ocon daha iyi bir ivme yakalayarak sağdan atağa kalktı ancak Gasly onu göremeyip dışarı doğru açılınca iki Alpine pilotu kazaya karıştılar ve yarışa veda ettiler.

Bu olayın ardından yarış bir kez daha durdurulurken yarış tamamlandıktan sonra Gasly, Ocon'la yaşadığı kaza nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Gasly, geçen sene karıştığı olaylar nedeniyle 10 ceza puanına sahipti. Kurallara göre 12 aylık periyotlar içerisinde 12 ceza puanına ulaşan bir pilota sıradaki yarıştan men cezası veriliyor.

Gasly'nin Avustralya GP öncesinde toplam 10 puanı vardı ve bir sonraki düşüş 22 Mayıs'ta olacaktı.

Gasly, Avustralya GP sonrasında yapılan incelemede ceza alsaydı otomatik olarak sıradaki yarış olan Azerbaycan GP'den men edilmiş olacaktı. Ancak bu karar ile cezadan kurtulmuş oldu.

Yapılan açıklamada, tüm verilerin incelenip pilotların ve takım temsilcilerinin dinlenmesinin ardından yaşanan kazanın ilk turda yaşanabilecek bir kaza olduğu, her iki pilotun bunu kabul ettiği ve olayla ilgili daha fazla bir yaptırımın olmayacağı belirtildi.