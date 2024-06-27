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Formula 1 Avusturya GP

Resmi: Pierre Gasly Alpine ile sözleşme yeniledi

Alpine, 2025'teki boş koltuklarından birini doldururken Fransız pilot geleceğini sağlama aldı

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine Formula 1 takımında birkaç yıl daha kalmak üzere sözleşmesini uzattı.

Fransız pilotun bir sezon daha sözleşme imzalaması, daha önce sezon sonunda Esteban Ocon ile yollarını ayıracağını duyuran Alpine'in 2025'te mevcut pilotlarından birisiyle yola devam edeceği manasına geliyor.

Gasly şu anda Fransız takımıyla ikinci sezonunu geçiriyor ve 2023'te sürücüler şampiyonasını Ocon'un dört puan önünde 11. sırada tamamladı.

Alpine, yıla yaklaşık 10 kg fazla olduğu söylenen bir araçla girdikten sonra 2024'e zor bir başlangıç yaptı, ancak istikrarlı iyileştirmeler ve ağırlığı azaltma çabaları takımın performansında bir artışa yol açtı.

Bu da son iki yarışta çift puanlı finişler elde edilmesini sağladı: Gasly her ikisinde de dokuzuncu olurken, Ocon Montreal ve İspanya'da 10. oldu. Gasly şu anda sıralamada Normandiya doğumlu takım arkadaşının üç puan önünde.

Gasly, "Bu harika takımda kendimi evimde gibi hissediyorum. Hem Formula 1 projesinin hem de daha geniş Alpine Cars vizyonunun gerçek bir parçası olmaktan keyif alıyorum."

"18 ayı aşkın bir süredir resmi olarak buradayım ve takımla uzun vadeli bir proje inşa etmek her zaman planımdı. Pistte şu ana kadar zorlu bir sezon geçirmiş olsam da, projeye sadık kalmaya devam ediyorum ve hiçbir yere gitmiyorum." 

"Yapılan değişikliklerden, sıkı çalışmalardan ve takımın gittiği yönden memnunum. Bu takımın kadrosunda ve kaynaklarında çok büyük bir potansiyel var. "

"Gelecekte olacaklar için heyecanlıyım ve şu anda performansımızı geliştirmek için ortaya koyduğumuz günlük ayrıntılara odaklanıyorum." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Gasly'nin Alpine'de kalması her zaman muhtemel olsa da, boş bir koltuğu olan diğer takımların ilgisini çekmişti. Fransız pilotun Sauber'in 2026 için Audi'ye dönüşmeye hazırlanırken potansiyel bir hedef olduğuna inanılıyordu.

Ancak, Ocon'un ayrılması belki de Gasly'yi kalmaya ikna etmişti çünkü ikilinin ilişkisi bir dizi pist çatışması nedeniyle kırılgandı.

Bu durum Monaco'da, Ocon'un Portier'de takım arkadaşını geçmeye çalışıp temas etmesiyle doruğa ulaştı ve hasar görerek yarış dışı kaldı ve Gasly'yi riske attı. Bu durum takım müdürü Bruno Famin'in öfkesini çekti ve Montreal turu öncesinde yaşanan çatışmanın ardından Ocon'un takımdan ayrılacağı duyuruldu.

Famin, "Pierre'in takımla olan sözleşmesinin uzatılması çok sevindirici."

"Kendisi Formula 1'de büyük deneyime sahip bir sürücü ve pistte büyük potansiyel göstermeye devam ediyor. Bir marka olarak Alpine için harika bir elçi ve bu nedenle işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. "

"Bu geleceğimiz için önemli olsa da, gözümüzü gelecekten ayırmamalıyız ve bu da mevcut paketimizi geliştirmeye odaklanmaktır. Bu sezon yüksek hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek için yorulmadan çalışacağız. "

"Pierre'in takım arkadaşına karar vermek için acele etmeyeceğiz ve masadaki seçenekler bizi heyecanlandırıyor." dedi.

Gasly'nin takımdaki partnerinin kim olacağı şu anda bilinmiyor, ancak takımın Carlos Sainz'i Enstone takımına geri döndürmek için geç de olsa bir teklif yaptığı anlaşılıyor.

Yedek pilot Jack Doohan ve Alpine Dünya Dayanıklılık Şampiyonası pilotu Mick Schumacher'in de takımın 2022 aracıyla Paul Ricard'da bir test gerçekleştirecekleri düşünülüyor.

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