Formula 1 Sao Paulo GP
Resmi: Piastri ve Webber, yollarını ayırdı!
Oscar Piastri ve Mark Webber, karşılıklı anlaşarak Webber'in menajerlik sözleşmesini sona erdirdiklerini açıkladılar.
Benjamin Vinel Zeynep Taş
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 08:53
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Mark Webber ve eşi Ann, 2019 yılında Oscar Piastri'nin menajerliğini devralmıştı. Bu, genç pilotun Renault F1 akademisine katılma hakkı kazandığı yıldı.
Piastri'nin kariyeri bu noktadan itibaren büyük bir hızla yükseldi. Avustralyalı pilot, ertesi yıl Formula 3 şampiyonluğunu kazandı.
Webber'in yönetiminde Piastri, kariyerinin en önemli kararlarından birini alarak Alpine akademisinden ayrıldı ve 2023 Formula 1 sezonu için McLaren ile sözleşme imzaladı. Bu hamle, 2025'te şampiyonluk mücadelesi vermesinin de önünü açtı.
Piastri, kariyerindeki 88 yarış startında altı pole pozisyonu ve dokuz galibiyet elde etti.
Webber, söz konusu ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Oscar'ın kariyerinin şekillendiği ilk yıllarda önemli bir rol oynamış olmaktan ve ön sıralarda mücadele edebilmesi için onu Formula 1'e taşımış olmaktan gurur duyuyoruz."
"Bu sezon pist kenarındaki desteğimizi azaltmamızın ardından menajerlik anlaşmamızı sona erdirmek için doğru zamanın geldiği konusunda ortak bir karara vardık."
"Bu karar, Oscar'ın yeni bir menajer ile başarılarını geliştirmesine, bizim de yeni girişimlerimize odaklanmamıza olanak sağlayacak. Kendisine uzun ve başarılı bir kariyer diliyoruz."
Piastri ise şu ifadeleri kullandı: "Yıllar boyunca verdikleri tüm destek ve tavsiyeler için Mark ve Ann'e teşekkür etmek istiyorum."
"Özellikle Formula 1 kariyerimin başlangıcındaki süreci yönetirken bana sağladıkları rehberlik paha biçilemezdi. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum."
Mark Webber, Oscar Piastri ve Ann Webber
Fotoğraf: Uncredited
Webber, 2026 sezonunun başında Piastri'nin kariyerindeki rolünü azaltmış ve artık yarış hafta sonlarında pist kenarında kendisine eşlik etmemeye başlamıştı.
Piastri, şubat ayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belirli bir sebep yok, sadece bazı şeylerin biraz farklı görünmesine karar verdik."
"Mark hâlâ bana destek oluyor, açıkçası son birkaç haftada kendisiyle çok fazla iletişim kurdum. Sadece artık yarış hafta sonlarında eskisi kadar yanımda olmayacak. Durum bundan ibaret."
"İlişkimiz gayet iyi. Formula 1'e ilk girdiğimde Mark, aklımdan bile geçmemiş sorular ve fikirlerle karşıma çıkıyordu. Onu dinlerken kendi kendime, 'Bunu nasıl düşünebildi?' ya da 'Ben böyle şeyleri nasıl düşünebilirim?' diye soruyordum."
“Deneyim kazandıkça her gün yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Ancak artık dördüncü sezonuma başlarken, ilk birkaç yılımda cevaplayamayacağım türden birçok sorunun cevabını biliyorum. Bunlar tamamen deneyimle kazanılan şeyler."
"Ben deneyim kazandıkça Mark'ın yapabileceği şeyler doğal olarak azalıyor. Mark'ın benim adıma yönettiği için hiçbir zaman farkına varamayacağım, sorunsuz ilerleyen durumlar mutlaka vardır. Son birkaç yılda değişen şey de muhtemelen bu." şeklinde konuşmuştu.
Mark Webber
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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