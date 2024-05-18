Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!
Oscar Piastri, Emilia Romagna Grand Prix'si için üç sıra grid cezası alarak yarışa ilk çizgiden başlama hakkını kaybetti.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Imola'daki sıralama turlarının ilk bölümünde Piastri, Kevin Magnussen'i engellediği için hakemler tarafından inceleme altına alınmıştı.
Hakemler yaptıkları incelemede, Piastri'nin Magnussen'le birlikte hızlı bir tur atarak pitten çıktığını tespit etti ve McLaren'in Piastri'yi uyarmakta gecikmesi sebebiyle Avustralyalı pilotun Magnussen'i engellediği kararına vardı.
Karar sonucunda Lando Norris ikinci, Charles Leclerc üçüncü ve Carlos Sainz dördüncü sıraya yükselirken yarışa ilk çizgiden başlayacak olan Piastri beşinci sıraya geriledi.
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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