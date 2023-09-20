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Resmi: Piastri, McLaren ile sözleşme uzattı!

McLaren, başarılı bir çaylak sezonu geçiren Oscar Piastri ile kendisini 2026 sezonunun sonuna kadar takımda tutacak yeni bir sözleşme imzaladı.

Altay Gök
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Oscar Piastri, McLaren

Tarihin en iyi alt seri performanslarından birini sergileyen ve 2020 sezonunda F3, 2021 sezonunda F2 şampiyonluklarına ulaşan Piastri, sonrasında bünyesinde bulunduğu Alpine'in kendisine boş koltuk sunamaması nedeniyle bir sezonu boşta geçirmişti.

Sezon içinde yaşanan birçok olayın ve sözleşme dramasının ardından Alpine ile anlaşmayı reddeden ve bir süredir görüştüğü McLaren ile F1'e giriş yapan Piastri'nin neler yapacağı merak konusuydu.

Çaylak pilotun beklentileri karşıladığı söylenebilir, özellikle de yarış temposunda her geçen gün güçlenen ve rakiplerine meydan okuyabilen bir Piastri var karşımızda.

Bu durum hiç şüphesiz ki McLaren'in de dikkatinden kaçmadı; nitekim takım, henüz çaylak sezonu dahi dolmadan Piastri'nin sözleşmesini uzatmaya karar verdi.

Anlaşma kapsamında Piastri 2026 sezonunun sonuna kadar McLaren ile yarışacak. 

Yeni anlaşması hakkında konuşan Piastri, "McLaren ile ortaklığımı uzatmaktan dolayı heyecanlıyım."

"Bu takımla birlikte gridde ön sıralarda mücadele etmek istiyorum, bizi oraya taşıyacak vizyon ve temeller beni heyecanlandırıyor."

"Kurduğum ilişkiler burayı şimdiden evim gibi hissettiriyor."

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Takımın bana güveniyor olması son derece değerli hissetmemi sağladı ve uzun vadeli geleceğinin bir parçası olmamı istemeleri de karar vermemi kolaylaştırdı."

"Bu şekilde istenmek ve sadece yarım sezon içinde takımın bana bu kadar inanması çok şey ifade ediyor." dedi.

Takım patronu Andrea Stella ise, "Oscar'ın takımla sözleşme uzattığını teyit etmek harika, kendisi takımımız için büyük bir değer."

"Oscar özellikle iş ahlakı ve tutumuyla bizleri etkiledi, bu nedenle takım için sözleşme uzatma kararını vermek kolaydı."

"Şimdiden takım için çok önemli olduğunu kanıtladı, bu nedenle gelecekte yeniden şampiyonluklar kazanmak için çabalarken onun güvenoyunu almak harika."

"Bu yolculuğa birlikte devam ederken onun da bizimle birlikte gelişmesini görmek için sabırsızlanıyorum." edi.

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