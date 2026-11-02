Formula 1 Meksika GP

Resmi: Piastri, Lindblad ile temasın ardından 10 saniye ceza aldı!

Oscar Piastri, Arvid Lindblad'ı bariyerlere göndermesine neden olan temasın ardından hakemlerden ceza aldı ve Meksika Grand Prix'sini puansız tamamladı.

Benjamin Vinel Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 07:10

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Oscar Piastri'nin sprint yarışları da dahil olmak üzere üst üste 60 kez Q3'e kalma serisi, Autodromo Hermanos Rodriguez'de sona ermişti.

Sıralama turlarını ancak 12. sırada tamamlayabilen Avustralyalı pilot, bu sonuçla birlikte orta gruptaki mücadeleye dahil olmak zorunda kaldı.

Yarışın startında üç sıra kazanan Piastri, daha sonra Franco Colapinto ve Arvid Lindblad'ı da geride bırakarak yedinciliğe yükseldi. Valtteri Bottas'ın kaza yaparak yarış dışı kalmasının ardından güvenlik aracı piste girdiğinde Avustralyalı pilot, çaylak rakibinin 13 saniye önündeydi. Ancak güvenlik aracının ardından verilen startla Lindblad, Piastri'nin önüne geçmeyi başardı.

Piastri, 12 tur boyunca rakibini baskı altında tuttuktan sonra 1. virajda dışarıdan atak yaptı. 2. viraja gelindiğinde iç tarafta kalan Avustralyalı pilot yeterince erken yavaşlamadı ve sağ ön lastiğiyle Racing Bulls aracının sol arka lastiğine temas etti. Çarpışmanın ardından Lindblad bariyerlere çarptı.

Piastri, olayın ardından yaptığı açıklamada yaşananları şöyle anlattı: "İlk olarak iç taraftan geçiş yapmaya çalıştım ancak o kapıyı çok geç kapattı. Bu yüzden temastan kaçınmak zorunda kaldım ve kendimi dış tarafta buldum."

"Oradan da atak yapmayı denedim. Açıkçası beni oldukça genişe itti ve o noktada onu tamamen geçemeyeceğimi biliyordum. Bu yüzden geri çekilmeye çalıştım ancak beni o kadar dışarı itti ki daha fazla sola gidecek yerim kalmadı. Sonuç olarak tekerleklerimiz birbirine kenetlendi ve temas yaşandı."

Sürüş kuralları kapsamında rakibiyle yeterince yan yana olup olmadığının ve kendisine yarış alanı bırakılması gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine Piastri, şöyle konuştu: "Bu her zaman değerlendirmesi zor bir durum. Neredeyse tamamen yan yanaydık. Üstelik ilk etapta bir kazadan kaçınmaya çalıştığım için o pozisyona gelmiştim."

"Zor bir durum ancak temas yaşandığı anda ikimiz de düz gidiyorduk. 2. virajın içine burnumu sokmaya çalışıp olmamam gereken bir yere girmedim. Pozisyondan vazgeçmeye çalışıyordum ve zaten pist dışındaydım. Bundan daha fazlasını yapmam gerçekten mümkün değildi."

FIA hakemleri, Piastri'nin sürüşünü hatalı buldu ve McLaren pilotuna 10 saniye zaman cezası verdi. Bu ceza, yarışta yedinci sırada bulunan Piastri'nin puan barajının dışına düşmesine neden oldu.

Hakemlerin karar metninde şu ifadeler yer aldı: "1. viraja yaklaşırken 81 numaralı aracın (Piastri) sürücüsü, 41 numaralı aracı (Lindblad) dış taraftan geçmeye çalıştı. Ancak 81 numaralı araç hiçbir zaman 41 numaralı araçla tamamen yan yana gelemedi. Dolayısıyla virajda öncelik hakkı elde edemedi."

"1. viraj boyunca 41 numaralı aracın sürücüsü, frenleri bırakarak pozisyonunu savundu. Ancak 81 numaralı aracı pist dışına zorlamadı ve dış tarafta yarış alanı bıraktı. Bunu yapmak zorunda da değildi."

"Hakemler, 81 numaralı aracın sürücüsünün 1. virajın ardından daha fazla sola yönelmesi halinde, bunun 2. virajdan önce pist dışına çıkmasını gerektirse bile temasın önlenebileceği sonucuna vardı."

Oscar Piastri, McLaren, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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