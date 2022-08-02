Resmi: Piastri, 2023'te Alpine ile F1'de yarışacak!

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Alpine, 2023 yılında Fernando Alonso ile yarışmayı ve Oscar Piastri'yi de Williams'a geçirmeyi planlıyordu ancak Alonso, sürpriz şekilde 2023 için Aston Martin adına yarışacağını duyurdu.

Bu karar Fransız üreticiyi epey şaşırtırken, haberi pazartesi sabahı yayınlanan basın bülteninden öğrendiler.

Alonso'nun Aston Martin'e geçmesiyle, takımdaki koltuklardan birisi boşaldı ve koltuğun favorisi Oscar Piastri'ydi.

Ancak Piastri'nin menajeri Mark Webber, 2023 için tek seçeneklerinin Williams olduğunu anlayınca, McLaren ile görüşmelerde bulundu ve görünüşe bakılırsa bir anlaşma imzaladı.

Bunun temel sebebi, Piastri cephesinin, Alonso'nun Alpine'de kalacağını düşünmesiydi ve bundan ötürü böyle bir yol seçmişlerdi.

Buna rağmen Alpine, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile, 2023 yılında Piastri ile yarışacağını duyurdu.

Böylelikle Alpine, 2023 için Ocon-Piastri kadrosuyla yarışacak.

İlginç şekilde Alpine'in açıklamasında herhangi bir yöneticinin açıklamasına veya Piastri'nin sözlerine yer verilmedi.

Piastri de şu ana kadar sosyal medyadan herhangi bir doğrulamada bulunmadı.